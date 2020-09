Luisa Garrido, la 'youtuber' franquista, asegura haber fichado por un 'reality' de Telecinco

Parece que Mediaset ya está trabajando en sus nuevos realities y se encuentra fichando rostros conocidos, o eso parece asegurar Luisa Garrido, la youtuber que dice ser "cada día más franquista y más facha". Según confesó hace una semana en Tik Tok, va a estar en un programa de Telecinco en el que hace "un frío que pela".

Podría tratarse de Supervivientes, un reality que dura tres meses, como ella comentó, y en el que hace mucho frío por las noches y mucho calor por las mañanas.

Esta mujer valenciana se hizo popular en las redes por la viralidad de sus opiniones, las cuales muchos consideran extremas y algunos difundieron como un meme. Lleva tatuada la bandera de España y, desde que se jubiló, ha militado en el PP (candidata por Loma de Chiva en 2018) y en Ciudadanos, aunque ahora defiende las ideas de Vox.

que Luisa Garrido se va a un reality de tele5 me muero pic.twitter.com/fjzJYThQVn — adri ⚡️ (@reasonofmiki) September 28, 2020

"Dentro de poco tiempo no me veréis en Tik Tok durante... No sé, lo que diga la audiencia. Espero que sean los tres meses que dura el programa. Nos veremos en Telecinco", dijo en su vídeo en redes. "Espero que me votéis todos a favor, para tirarme no".

"Tengo que programar todo, la ropa que me voy a llevar porque allí hace un frío que pela, y yo, que estoy acostumbradita a vivir con calefacción, ya veremos lo que aguanto", añadió y después se despidió: "Os espero a todos en el programa que no voy a decir de momento. Un besito".