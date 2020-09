Detingut un home com a presumpte autor de més de 55 robatoris en vivendes i vehicles de municipis de l'Horta Nord

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, els agents van tindre coneixement al juliol de la comissió de diversos delictes de robatori en interior de vivendes, robatoris que es duien a terme aprofitant l'absència dels habitants i en ple dia.

Posteriorment, va començar també a produir-se una onada de robatoris en interior de vehicles, principalment en les localitats de Massamagrell i Rafelbunyol, fets que van provocar una greu alarma social entre els veïns. Per a accedir als vehicles, aquest home presumptament fracturava les finestretes durant la nit.

La Guàrdia Civil de Massamagrell va engegar l'operació per a detindre el presumpte autor dels fets. Per mitjà dels servicis establits i de les gestions realitzades, els agents han aconseguit detindre un home de 39 anys per la seua presumpta implicació en 55 fets delictius.

Segons la Guàrdia Civil, la investigació ha resultat "molt complexa" tant pel caràcter "fugisser i evasiu" del presumpte autor dels fets, amb nombrosos antecedents policials, com per cometre's els robatoris en les vivendes quan es trobaven buides i els danys i robatoris en l'interior dels vehicles principalment en horari nocturn.

Gràcies a la detenció s'ha pogut retornar als seus legítims propietaris alguns dels objectes que els havien sigut sostrets durant els robatoris. Les diligències han passat a la disposició dels Jutjats de Guàrdia de Massamagrell.