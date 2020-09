Román Rodríguez exige al Estado que fije las reglas fiscales: "No vamos a tolerar retroceder en servicios"

En una intervención ante el Pleno del Parlamento en una interpelación solicitada por CC-PNC, Rodríguez ha señalado que el retraso en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "preocupante" pues se deben "conocer las reglas del juego".

"No vamos a tolerar retroceder en servicios", ha comentado, de ahí que haya exigido que se actualicen las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico o en su defecto, se dé luz verde al Ejecutivo para poder endeudarse.

Rodríguez ha reconocido la "intensidad" de la crisis, con una caída del PIB prevista para este año del 20%, pero por contra, ha valorado el gasto de más de 400 millones adicionales en servicios públicos y la contratación de 7.000 trabajadores públicos. "Hemos sacado 2020 adelante", ha indicado.

Cara al próximo año, un ejercicio "muy complicado" y que hay que "pelear", espera que tanto la UE, a través del presupuesto comunitario 2021-27, como el Estado, con los PGE, tengan en cuenta las "singularidades" de las islas y que Canarias es la comunidad con "mayor impacto" económico debido a su exposición al turismo.

Asimismo, ha vuelto a insistir en que los 500 millones del convenio de carreteras reconocidos por el Tribunal Supremo deben incorporarse a las cuentas regionales "libres de cargas" y no destinados a gasto no financiero.

Rodríguez ha dicho también que los fondos de reconstrucción de la UE deben orientarse al paro y la destrucción del PIB, de ahí que el archipiélago saldría beneficiado.

"Vamos a salir de esta, no me desmoralizo", ha espetado a la Cámara, afirmando que hay señales positivas como el anuncio de TUI de volver a volar a Canarias este fin de semana, la prórroga de los ERTE o que la incidencia acumulada ya ronda los 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

CANARIAS SE JUEGA "EL SER O NO SER"

Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha comentado que se vive una "crisis sin precedentes" que ha "arrasado" el mercado laboral en las islas y dejado a las ONG "desbordadas" y "colas" en los bancos de alimentos.

Ha criticado el acuerdo de renovación de los ERTE porque no asegura que puedan seguir hasta abril y advertido de que en los próximo meses Canarias "se juega el ser o no ser", por lo que se debe dejar a un lado "la bronca" y apostar por la unidad, como demuestra el apoyo de su grupo al 'Plan Reactiva', aunque haya aspectos que no les gusten.

"No podemos permitir que Canarias tenga menos recursos", ha detallado, al tiempo que criticó a Rodríguez porque solo tiene "buenas intenciones" y ningún compromiso amarrado con el Estado, instándole a reivindicar su militancia "nacionalista" y que no se "mimetice" con los socialistas.