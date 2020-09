Campo niega el "veto" al rey en Barcelona y dice que fue una decisión "colegiada" con Zarzuela

La ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces, uno de los dos actos más importantes del año judicial, no se debió a un "veto" del Gobierno sino que fue una decisión "colegiada" entre el Ejecutivo y Zarzuela.

Así lo ha asegurado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control que ha tenido lugar este miércoles el Congreso de los Diputados en la que el PP ha acusado al Gobierno de "provocar una grave crisis constitucional" al Gobierno y al ministro por dicha ausencia y por no condenar los "ataques" del vicepresidente segundo, PabloIglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al monarca.

"La ausencia de su majestad no deja de ser una valoración de agenda", ha insistido Campo en la interpelación que ha presentado Cuca Gamarra, portavoz de los populares. Antes, había sido el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro quien le había preguntado por la ausencia de Felipe VI. A él le había dicho que la misma fue "una decisión colegiada" que tomaron Gobierno y Zarzuela tras valorar "muchas cuestiones, como la convivencia y la seguridad" por la cercanía de la sentencia que finalmente inhabilitó al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Tanto a Gamarra como a Lázaro les ha recordado que "intentó cambiar la fecha del acto" porque también faltaron magistrados del Supremo. A ambos, además, les ha reprochado que intenten "enfrentar" a la Jefatura del Estado con el Ejecutivo, porque "le hacen un flaco favor". "No busquen confrontación de este Gobierno con la monarquía porque no la van a encontrar", ha espetado a la bancada popular, que se ha puesto en pie cuando Gamarra ha dicho sentir "bochorno" al escuchar las críticas al rey que Campo ha asegurado "no compartir". "[Las críticas de Iglesias y Garzón] no las comparto, pero están amparadas en la libertad de expresión", ha referido el ministro, que ha recordado que Cataluña, junto con Andalucía, es la autonomía que más ha visitado el monarca desde su coronación: hasta en 38 ocasiones.

"Si quiere convivencia, escuche el discurso del rey que dio el 3 de octubre de 2017 [dos días después del intento de declaración de independencia de Cataluña]; no se negocia con España, antes se romperá el PSOE que la nación española", le ha reprochado Gamarra.

En su intervención, la portavoz popular también ha afeado al Ministerio de Justicia que comience la tramitación de los indultos a los nueve presos del 'procés', a lo que Campo ha respondido que es un paso al que obliga la ley. Gamarra ha dejado caer que se tramitan porque, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está en las manos de los enemigos de la España constitucional". Sin embargo, Campo le ha preguntado si el PP pretende "que incumpla la ley" porque ahí, ha dicho, "no le van a encontrar".

Sobre la reforma del delito de sedición, que se prepara para final de año, el ministro la ha justificado declarando que es "un artículo que arrastra casi 200 años en su descripción", por lo que ha dicho tener la "obligación de adaptarlo al contexto social en el que vivimos".

Defensa al rey frente a Rufián

Eso sí, cuando más ha defendido al rey el ministro Campo ha sido cuando el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se ha referido a él como "el diputado número 53 de Vox". Tras sacar una foto del monarca con Francisco Franco, ha asegurado que al rey "le votó" el dictador. Esto ha provocado un sonoro reproche por parte de las bancadas de PP, Ciudadanos y Vox que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha logrado contener pero no sin dificultades.

Cuando le ha tocado hablar, Campo ha asegurado que defenderá "hasta la última gota de su sangre tanto a la monarquía, al Estado constitucional y a la justicia".