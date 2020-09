Cultura.- Zenet protagonitza la segona actuació del cicle 'A la llum de la lluna'

El concert serà la segona cita amb el cicle 'A la llum de la lluna' organitzat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

El festival forma part de les iniciatives de l'administració autonòmica per a impulsar la música en entorns segurs i convertir aquest històric edifici en un contenidor cultural per a la ciutadania. La magnífica resposta del públic va fer que les localitats es van esgotar en poques hores, explica l'organització en un comunicat.

Zenet aprofitarà la seua presència a València per a repassar els grans èxits de la seua trajectòria i presentar el seu últim disc d'estudi, 'La Guapería'. L'àlbum arreplega una selecció de boleros antics popularitzats per grans veus de la música com Ignacio Villa 'Bola de Nieve', Olga Guillot o Rolando Laserie.

MESURES CONTRA LA COVID-19

A causa de la pandèmia de coronavirus, el públic haurà de seguir un estricte protocol de seguretat que inclou l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta i el llavat de mans amb gel hidroalcohòlic.

A més, s'haurà de guardar la distància interpersonal durant l'estada, en els desplaçaments en taulells i lavabos i a l'hora d'accedir i eixir del recinte, procediments que es realitzaran de manera escalonada.

Així mateix, les entrades són nominatives per a garantir la traçabilitat i els seients es van assignar en el moment de la reserva.

D'altra banda, el recinte compta amb itineraris senyalitzats per a accedir a les butaques i moure's pel recinte. Així mateix, la zona i els servicis es netegen i desinfecten abans, durant i després dels concerts. Finalment, cal destacar que el personal ha rebut formació sobre les mesures de seguretat i disposa d'equips de protecció individual (EPI).