AVE exigeix als polítics que deixen de centrar-se en debats que "res ajuden a la recuperació econòmica"

La vicepresidenta de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Agnès Noguera, ha lamentat aquest dimecres que, "desgraciadament, assistim a un panorama en el qual la política se centra, voluntàriament o involuntàriament, en debats que res ajuden a la cohesió territorial, a la pau social i a la recuperació econòmica".

Noguera, qui ha inaugurat la II Jornada Anual Paco Pons, on empresaris i directius se citen per a abordar les claus en innovació i competitivitat de l'economia, ha advertit que la pandèmia de la Covid-19 ha provocat una crisi econòmica de la qual "segurament solament hem vist la punta de l'iceberg i pot derivar en una crisi social si ens quedem impassibles davant els constants intents de desestabilització institucional en múltiples àmbits que vivim dia a dia".

Com a empresaris, directius i societat civil, "no podem permetre una peça del puzle, la que precisament ha de treballar perquè el desenvolupament empresarial i la vida dels ciutadans siga més fàcil no s'ocupe precisament d'això: d'agilitzar l'economia i salvaguardar el benestar de la ciutadania", ha remarcat.

Davant aquesta situació, la dirigent empresarial ha reclamat "estabilitat institucional, seguretat jurídica i eficiència i eficàcia administrativa" perquè els empresaris puguen complir amb el seu paper: "crear ocupació, millorar el talent dels equips i innovar", ha apuntat.

Noguera ha insistit en la necessitat d'estabilitat institucional i seguretat jurídica perquè les empreses es puguen dedicar "amb esforç" a "mantindre la productivitat i millorar la competitivitat".