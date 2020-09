El PP afirma que aquest 9 d'Octubre serà el "més descafeïnat de la història pel nul interés" del Rialto

El grup municipal 'popular' ha criticat el rebuig a les propostes que va plantejar per a mantindre alguns actes d'aquest dia com la "baixada de la Reial Senyera a la plaça de l'Ajuntament" i ha considerat que "es podria haver buscat alternatives" per a dur a terme aquesta convocatòria "amb la lluentor i solemnitat que mereix" el "principal emblema com a poble".

María José Catalá ha demanat a Joan Ribó i a la resta de l'equip de govern que "rectifiquen" i "accepten la proposta del PP" per a, "com a mínim", no suprimir "l'acte de baixada de la Reial Senyera des del balcó de l'Ajuntament a la plaça".

"Entenem que amb la situació de la Covid-19 és més complex i és inviable realitzar la Processó Cívica sense que es produïsquen aglomeracions, però es pot celebrar el solemne acte de baixar la Reial Senyera, tal com es va fer l'homenatge a les víctimes de la Covid-19, quan es va tancar la plaça de l'Ajuntament per a un concert", ha exposat Catalá.

Així, la responsable 'popular' ha apuntat que "es podria haver buscat alternatives per a realitzar la tradicional baixada de la Reial Senyera, amb la lluentor i solemnitat que mereix el nostre principal emblema com a poble" i ha subratllat que aquest ha sigut "un acte que s'ha celebrat durant els últims cinquanta anys sense interrupció".

El PP ha agregat que la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana "ha autoritzat fins a set actes públics el 9 d'Octubre, entre elles, dos manifestacions pels carrers de la ciutat".

PIROTÈCNIA

El grup municipal del PP ha assenyalat que també va proposar, després de reunir-se amb el sector pirotècnic, la possibilitat de convertir la vespra del 9 d'Octubre a València "en un gran castell de focs artificials disparant des de tots els districtes i pedanies de la ciutat" amb la finalitat de "recolzar a un sector parat des de l'inici de la pandèmia".

María José Catalá ha lamentat, respecte a aquesta activitat econòmica, que el Congrés dels Diputats rebutjara aquest dimarts, amb els vots de PSOE, Podem i Vox, aplicar l'IVA cultural reduït al sector de la pirotècnia. Ha destacat que eixa decisió està "en contra de l'aprovat per unanimitat en Les Corts el passat mes novembre".