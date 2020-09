Curts dirigits per joves a Quart de Poblet per a lluitar contra la violència de gènere

20M EP

Quart de Poblet (València), amb motiu de la commemoració del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones,*ha convocat la XII edició del Concurs de Curts per a Mòbil 'Mobilitza't per la Igualtat', dirigit a joves del municipi d'entre 12 i 18 anys.***