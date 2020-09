Una targeta amb descomptes per a estimular el consum i el turisme

Les persones majors d'edat i empadronades en qualsevol localitat de la província de València poden gaudir des d’aquest dimecres de la targeta València On, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament a través de Visit València, com a eina per a estimular el turisme local i l'activitat dels establiments de la ciutat i de les comarques.

Es tracta d'una targeta virtual i gratuïta que funciona com a aplicació mòbil i que permet a totes les persones majors d'edat empadronades a la província de València gaudir de l'oferta turística de les seues comarques, mitjançant descomptes o promocions en establiments culturals, restaurants, botigues, activitats turístiques i llocs d'oci.

Així ho va anunciar aquest dimarts el regidor delegat de Turisme, Emiliano García, en una roda de premsa al costat del secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer; el diputat provincial de turisme Jordi Mayor; i el director gerent de Visit València, Antoni Bernabé.

La targeta ja està disponible per a ser descarregada a través d'App València (compatible tant per a Android com per a IOS), i per a fer ús és necessari registrar-se a través de la web www.tarjetaonvalencia.com.

Es podrà utilitzar en els establiments que s'adheriren a la iniciativa, que s'aniran actualitzant i que es podran consultar en la web. Fins al moment participen un centenar d'empreses entre botigues, locals d'oci, activitats de mobilitat sostenible i turístiques, cultura (museus, galeries d'art), restaurants i bars, i salut i bellesa. La idea és incorporar cada vegada més i fins i tot poder estendre-la a la resta de la Comunitat.

Els usuaris hauran de validar sempre a través del QR l'ús del descompte o promoció perquè quede registrat. La web recull tota la informació sobre el procés de registre, sobre els establiments adherits i, així mateix, inclou un mapa de la província amb la localització geogràfica dels locals.

L'objectiu de la targeta és doble: buscar nous consumidors des de la perspectiva local i generar negoci i fer costat a les empreses valencianes amb iniciatives que estimulen el consum i que dinamitzen l'oferta.