Ángel Garó la lía en directo en 'Sálvame' animando a ver Antena 3

El actor Ángel Garó se comunicó por teléfono en directo en el programa de Telecinco Sálvame para comentar uno de los vídeos que se habían emitido en el programa, de Carmen Gahona respondiendo a los redactores del programa con cajas destempladas, y acabó protagonizando todo un 'troleo' al espacio que presenta Jorge Javier Vázquez.

Garó trataba de justificar la mala reacción de Gahona explicando cuán insistente puede ser Sálvame cuando quiere contactar e información de un famoso. "Cuando yo estaba mal o estaba deprimido", rememoraba el actor, "algunas veces te llaman casi todos los días, cuatro veces al día y a la cuarta ya...", hacía ver.

"Fuisteis hiperpesados, que es vuestra profesión, dar información continua, pero pesados hasta la médula", hacía ver Garó, a medio camino entre la queja y la comprensión.

Pero la bomba llegó justo al final de la llamada y a pocos minutos de acabar Sálvame Tomate: "A ver si veis Antena 3, la cadena triste, y me veis a mí en La Veneno", animaba Garó, que tiene un papel en la serie de Atresmedia para Atresplayer que dirigen Los Javis sobre la vida de Cristina Ortiz, La Veneno. (En este enlace, en el minuto 41:30)

"Si hombre... bueno, muchas gracias", le cortaba rápidamente Jorge Javier Vázquez, pero el actor insistía: "Ya no te interesa lo de Antena 3, ¿no?".

El presentador, aún riéndose, respondía: "no, lo de Antena 3 no me interesa, están las cosas como para interesarme... hala, adiós, adiós", antes de cortar la llamada.

Cabe destacar que el momento en el que Ángel Garó animó a ver Antena 3 se emitía en esa cadena Pasapalabra, el gran rival a esa hora de Telecinco y que en las últimas semanas ha conseguido desbancar a Sálvame como líder de audiencias en varias ocasiones.