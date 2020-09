Los 10 mejores discos según los especialistas musicales

3

The Velvet Underground and Nico es el primer álbum de estudio de la banda estadounidense de rock alternativo The Velvet Underground lanzado en 1967, éste cuenta con la colaboración en las voces de la cantante alemana Nico. Su grabación se efectuó en Nueva York y Hollywood entre abril y mayo de 1966 bajo la dirección del líder del movimiento pop art, el estadounidense Andy Warhol, aunque no se acreditó a Norman Dolph y John Licata, responsables de las sesiones en Nueva York, y a Tom Wilson, que en palabras del propio bajista de la banda John Cale fue el productor de casi todas las canciones.



Pese a que se grabó en 1966, no salió a la venta hasta el 12 de marzo de 1967 por distintos problemas primero por la censura y posteriormente de realización por la inusual portada, pese a esto lo editó el sello discográfico de jazz Verve Records, propiedad de la Metro-Goldwyn-Mayer.