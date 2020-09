Tu horóscopo diario: miércoles 30 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 30 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes dejar de lado cualquier clase de elemento que te haga estar triste, ya sea una película, un libro o una conversación con alguien que lo ve todo negro. Necesitas gente positiva a tu lado, no lo olvides ahora porque es fundamental para tu equilibrio.

Tauro

No te debe extrañar si hoy recibes un reproche de alguien que no está muy de acuerdo con algo que has hecho o dicho. Un amigo o una amiga puede sentirse algo abandonado porque no te acuerdas de él o ella y lo cierto es que llevará razón.

Géminis

No saltes a las primeras de cambio por unas palabras que te pueda decir alguien, quizá un cliente si tienes un negocio, o un compañero. No son como para tomárselo a mal, relájate todo lo posible y quítale importancia. Que no sean tu problema.

Cáncer

Es cierto que puedes tener criterios distintos de muchas cosas respecto a la gente que te rodea. Eso no es negativo, porque tienes derecho a tener tu opinión y tu criterio. Respeta y pide que te respeten sin acritud y con toda la amabilidad posible.

Leo

Tendrás una idea muy original y diferente que puede ser muy beneficiosa para organizar algo, como un grupo de trabajo o una innovación en él y que puede facilitar muchas cosas y la vida incluso de esas personas. Te felicitarán y estarás orgulloso u orgullosa de ti.

Virgo

Es muy probable que haya cambios en tu ubicación. Vas a empezar a vivir en un sitio distinto del habitual y eso supone algo de estrés, pero también mucha alegría e ilusión, ganas de empezar una nueva etapa que puede significar mucho para tu futuro.

Libra

La amistad va a marcar hoy una jornada algo complicada o tensa en ciertos momentos. Pero ese amigo o amiga va a estar a tu lado para ayudarte a comprender o llevar mejor la situación. Será un bálsamo en medio de esos ratos complicados.

Escorpio

Es hora de mostrar que sabes ser flexible y que puedes cooperar al máximo cuando ves que es necesario hacerlo por el bien de todos. No te faltarán motivos hoy para hacerlo y mejorar tu entorno. Cuando llegues a cas te darás cuenta de lo bien que lo has hecho.

Sagitario

Todo lo que tengas pendiente en un tema de salud tardará un poco más en resolverse, aunque no será nada que tenga que quitarte el sueño. Solo necesitas un poco de paciencia y optimismo. El resto, vendrá dado por las circunstancias.

Capricornio

Hoy no andará tan tenso el ambiente en casa y eso te permite relajarte incluso si pasas muchas horas en ella por alguna circunstancia. Algo que te gusta mucho ver o hacer te aportará distracción y ratos muy confortables intelectualmente.

Acuario

No te rebeles hoy ante ciertas normas que se imponen porque serán para organizar algo con sentido común o para mejorar la convivencia. Piensa que a lo mejor no sabes todos los datos que han llevado a ello. Todo tienes sus razones.

Piscis

Hay una influencia cerca de ti que puede ser muy beneficiosa en este momento y debes escuchar esas palabras o esas ideas que te pueden abrir la mente hacia algo muy enriquecedor para ti. Escucha con el corazón a una persona que posee sabiduría.