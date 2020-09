Andalucía recomienda limitar a seis personas las reuniones familiares

"Sé que es muy difícil su control, pero hay que restringir al máximo las celebraciones y reuniones familiares". Así anunció este martes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la recomendación que establece a partir de ahora la Junta de limitar los encuentros en el ámbito doméstico, tanto en espacios públicos como privados, una medida que se revisará dentro de 14 días.

Según explicó el titular del ramo, su departamento aconseja que las reuniones familiares no excedan la cifra de seis personas –diez hasta ahora–, siempre que estas no pertenezcan a la misma unidad familiar, es decir, que no convivan de forma habitual bajo el mismo techo. La medida, por el momento, es solo una recomendación del Ejecutivo, aunque Aguirre anunció que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de que la restricción se convierta en obligatoria. Hasta entonces, se trata de "una vuelta de tuerca más para intentar sensibilizar a la población andaluza de que el problema lo estamos teniendo en el ámbito familiar y que hay que restringir al máximo las celebraciones y el número de estas en el ámbito familiar", incidió el consejero.

Y es que, en estos momentos, la preocupación es "máxima" en este sentido, ya que los datos actuales de los que dispone la Junta reflejan que "el 80% de los nuevos contagios" de coronavirus se producen en este tipo de encuentros, "en el hogar, en reuniones de amigos y familiares", donde "todos nos relajamos" y no utilizamos la mascarilla ni guardamos la distancia de 1,5 metros como en otro tipo de espacios, como el laboral.

Además, en esta segunda ola de la pandemia, el volumen de pacientes "asintomáticos" es "muy grande", al igual que el de personas jóvenes que dan positivo en las pruebas de coronavirus, y son ellos quienes al final pueden "contagiar a padres, abuelos o familiares, y ese es el problema", aseveró Aguirre, que añadió: "Cuidándote tú, estás cuidando a tu familia".

En la hostelería

La recomendación que hace la Junta se extiende, según un comunicado de la Consejería de Salud, a la vía pública y a espacios públicos. Si bien el propio consejero explicó durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno que esta restricción no se aplicará de momento al sector de la hostelería, que podrá mantener una ocupación máxima de diez personas por mesa, como hasta ahora. Tampoco habrá cambios en las limitaciones impuestas en las celebraciones de eventos, como son las bodas, los bautizos y las comuniones.

En este sentido, Aguirre defendió que los bares y restaurantes ya tienen impuestas una serie de restricciones, como la distancia entre mesas, la higiene o la ocupación en el interior y el exterior. Y agradeció en este punto a los ayuntamientos el haber facilitado "aceras y espacios" para que los locales puedan ampliar la separación entre mesas. Aunque el consejero no descartó que más adelante se tengan que tomar otro tipo de medidas en la hostelería. "Nunca descartamos ninguna medida", sentenció.

Pero por el momento, concluyó el consejero, la mayor parte de los brotes que se están registrando en la comunidad andaluza tienen lugar en los encuentros familiares y de amigos en el domicilio, razón por la que se ha impuesto esta recomendación.

Aislados esperando el resultado

El consejero de Salud ha informado de que actualmente hay en Andalucía un total de 11.555 personas confinadas en sus domicilios tras haber dado positivo en la prueba de coronavirus. Mientras que otras 26.321 están aisladas de forma preventiva en sus casas a la espera de los resultados.

Por otro lado, hasta la fecha se han interpuesto en la comunidad 26.879 denuncias, la mayoría de ellas de carácter leve por no llevar puesta la mascarilla. De estas, 17.434 las ha interpuesto la Policía Local y otras 6.099, la Guardia Civil.