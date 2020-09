La hermana de Naya Rivera contesta a los rumores de una supuesta relación con el exmarido de la difunta actriz

En el mes de julio, familiares, amigos y fans dieron el último adiós a Naya Rivera después de identificar su cuerpo sin vida en el lago donde desapareció. La actriz dio su vida por la de su hijo, que ahora vive con su padre y su tía.

Actualmente, algunos rumores apuntan a que la hermana y el exmarido de la protagonista de Glee se han ido a vivir juntos a una casa e incluso que mantienen una relación amorosa.

Sin embargo, Nickayla Rivera ha compartido un mensaje en sus historias de Instagram donde no ha querido confirmar ni desmentir, sino afirmar que lo último que le preocupa en estos momentos es qué pueda pensar el resto del mundo de cualquier decisión que haya tomado o pueda tomar por el bien de su sobrino.

Captura de pantalla de Nickayla Rivera. NICKAYLARIVERA / INSTAGRAM

"En el momento más oscuro de mi vida, lo único realmente importante son mis amigos y mi familia. Y estar ahí para mi sobrino, aunque no sea capaz de estarlo para mí misma", ha escrito.

La joven de 25 años también aclaró que no le importan las apariencias porque tanto ella como los seres queridos de la artista y cantante siguen viviendo una verdadera "agonía".

"He aprendido que lo que más importa es mostrar compasión, no juzgar a los demás y no dejar de valorar ni un solo momento. Espero que los demás sepan hacer lo mismo", ha concluido.

Una fuente aseguró al portal Entertainment tonight que Nickayla y Ryan se habrían mudado a la misma vivienda para que el pequeño Josey no tuviera que viajar constantemente entre sus respectivas viviendas y ofrecerle así la mayor estabilidad posible.