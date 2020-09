Una placa con una 'M' para marcar a los conductores mayores de 70: una medida "estigmatizadora" e "innecesaria"

Marcar a los conductores de más de 70 años con una 'M' en su vehículo como si de una letra escarlata se tratase. Es la medida propuesta por la Fiscalía de Salamanca para distinguir a los ancianos al volante, con el objetivo de favorecer la circulación y que el resto de los usuarios puedan reaccionar de una manera más relajada ante sus maniobras. La polémica y las voces que califican la idea de "estigmatizadora" no se han hecho esperar.

La sugerencia del Ministerio Público salmantino, recogida en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, se trata de una suerte de 'L' para los conductores más veteranos dirigida a reducir la siniestralidad. Además, viene acompañada de otra medida: un aumento de la periodicidad en los reconocimientos médicos para las personas de más de 70 años en posesión de un permiso.

La propuesta, que busca evitar que otros usuarios atosiguen a los ancianos al volante, no ha sido bien acogida prácticamente en ningún sector: ni por las asociaciones de conductores ni por las de víctimas de accidentes ni por las de personas mayores. Todos ellos coinciden en calificar la medida de "estigmatizadora" e "innecesaria".

"Más prudentes y cumplidores"

Actualmente hay más de 2,7 millones de conductores mayores de 70 años en toda España, de acuerdo con los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un colectivo "más respetuoso con las normas de seguridad y, en su mayoría, más cumplidor con las leyes" que muchos otros, destaca a 20minutos Jorge Castellanos, responsable de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE).

"Estamos en desacuerdo con este tipo de medidas. Cada persona envejece de una forma muy distinta y no se puede marcar por la edad, todos los ciudadanos demuestran su capacidad con el examen psicotécnico", sostiene. Y añade: "Tampoco es un problema de accidentalidad: cada año mueren en España 500 personas mayores de 65 años, más de la mitad como peatones y 7 de cada 10 en entornos urbanos".

La "baja representatividad" en los accidentes como conductores de este colectivo, detalla Castellanos, obedece a su "buena autorregulación", ya que las personas mayores realizan siempre unos recorridos similares, evitan viajar de noche y evalúan su propia capacidad al volante. "Si no hay un problema, no es necesario cambiar la norma. Esta medida no solo marca, sino que estigmatiza y marca, sino que tampoco es una prioridad de seguridad vial", afirma.

Mejorar los reconocimientos médicos

En la misma línea se expresa la plataforma Stop accidentes, que coinciden en que "poner una letra detrás del coche no parece lo más adecuado" y que el problema no es la edad del conductor, sino sus facultades físicas o psíquicas, recalca el vicepresidente de la asociación, Fernando Muñoz.

"No nos gusta, es catalogar a unas personas solo por la edad. Por esa regla de tres, a la persona que bebe se le pone una 'A', de alcohólico, y al que consume drogas una 'D', de drogodependiente. No es la solución", asegura la presidenta de Stop accidentes, Ana Novella.

Por ese motivo, ambos insisten en la necesidad de revisar cómo se realizan los reconocimientos médicos y test psicotécnicos que permiten renovar el carné de conducir, para evitar así que se autorice la circulación de personas -independientemente de su edad- que no están capacitadas para hacerlo. "Hay centros en los que te dan el visto bueno si pagas. Una solución podría ser que dependiese de Sanidad y los hiciese el centro de salud", dice Muñoz.

En esta línea, el vicepresidente de Stop accidentes considera que la propuesta de la Fiscalía de aumentar la periodicidad de las pruebas médicas pasados los 70 años "no es necesaria", pues ya es algo contemplado por la normativa vigente.

"Un claro ejemplo de edadismo"

Tampoco ha sentado bien la proposición en la Confederación Española de Mayores (CEOMA), cuyo presidente, Juan Manuel Martínez Gómez, se pregunta "en qué estaba pensando la Fiscalía de Salamanca" para plantear una medida semejante.

"Es el mayor acto de 'edadismo' que se podría cometer. No tiene ningún significado más que identificar a la persona como mayor", protesta, y advierte de que una medida así puede poner en peligro a los ancianos. "Ciertos grupos podrían tomarles el pelo al volante, llamándolos 'viejos'. Una propuesta así incluso señala el coche y puede invitar a atracar a sus ocupantes al pensar que, por su edad, no se van a poder defender", lamenta.

No obstante, Martínez Gómez, geriatra retirado, quiere pensar que "no hay ninguna malicia" por parte del Ministerio Público en la propuesta, sino que nace de "un momento de debilidad" y con el objetivo de favorecer a las personas mayores. Por eso, pide que se respete al colectivo, "se les dignifique" y se tenga en cuenta lo que han hecho por la sociedad hasta ahora y cómo quieren estar representados.

La DGT no se lo plantea

Respecto a la posibilidad de que la placa con la 'M' llegue a implantarse en algún momento, en el RACE lo tienen claro. "Entendemos que no se va a aplicar. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido poner una nueva señalización para personas que no están representando ningún problema para la seguridad vial. Cuando estás demostrando tu capacidad, la Administración no tiene por qué estigmatizarte", considera Castellanos.

Por su parte, la DGT no tiene en su agenda ninguna similar a la planteada. Desde el organismo explican que actualmente los mayores de 65 años representan un 16% del censo de conductores y tienen una accidentalidad del 9% en vías interurbanas y del 7% en urbanas, por lo que dista de ser "alarmante" y no es una "prioridad".