Sindicatos de Educación de Cataluña convocan huelga el 9 y el 15 de octubre ante el "desastroso" inicio de curso

Varios sindicatos de enseñanza han convocado una concentración este martes ante la conselleria de Educación para reclamar la reducción de las ratios de alumnos en las aulas, la contratación de más personal y la adopción de más medidas de seguridad ante un inicio de curso que desde CGT Ensenyament definen como "desastroso".

Ante esta situación, los sindicatos CGT Ensenyament y ASPEPC·SPS (sindicato de profesores de secundaria) han convocado una huelga para los días 9 y 15 de octubre. Desde USTEC, por otra parte, señalan que, pese a participar en las movilizaciones y estar de acuerdo con los motivos de la huelga, es pronto para convocarla, pero no descartan hacerlo más adelante.

Entre las reclamaciones de los sindicatos, están la disminución de las ratios de alumnos por aula, la dotación de EPI y pruebas PCR, la ampliación del personal docente y de soporte, la sustitución de los trabajadores vulnerables, la presencia de personal sanitario en los centros, el incremento de las dotaciones de limpieza e higiene de los espacios y el permiso retribuido para aquellos trabajadores que tengan hijos en cuarentena o que hayan dado positivo.

9 i 15 d’octubre. Vaga per a una Educació Pública de qualitat i segura!#9oVagaEducativa#15oVagaEducativa



Aturem els centres per fer-los funcionarhttps://t.co/ENHcUtoKMJpic.twitter.com/uyaF4ECG82 — CGT Ensenyament 🚩🏴 (@CGTEnsenyament) September 25, 2020

Trabajadores vulnerables

Rafa Ortiz, de CGT Ensenyament, señala que no hay respuesta clara por parte de la conselleria de Educación respecto a los protocolos que deben seguir los trabajadores de los centros educativos que tengan alguna patología que les sitúe como personas vulnerables.

"Están desamparados porque no les dan otra opción que incorporarse a los centros", señala. "Hay trabajadores con patologías cardiovasculares o diabetes que han recibido un correo del ICAM que dice que, tras revisar su historial médico, no se les considera vulnerables y, por lo tanto, deben incorporarse al trabajo", cuenta Lorena Martínez, profesora de primaria y responsable en funciones de Educación Pública de UGT.

Desde CGT también aseguran que los trabajadores vulnerables que hacen sustituciones no pueden acogerse a una baja durante todo el curso. "Se sienten desamparados porque, vistas las prácticas que lleva a cabo la conselleria, ¿quién les asegura que volverán a hacer una sustitución?", afirma Ortiz.

En este sentido, denuncia que a algunos trabajadores que dieron positivo en coronavirus antes de comenzar el curso escolar se les retiró la plaza en lugar de concederles la baja y permitir que se incorporasen más adelante.

Por otra parte, Ortiz critica la tardanza a la hora de realizar las PCR. El secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, dijo en rueda de prensa que, cuando se detectara un caso positivo en un aula, los niños debían seguir yendo a clase y allí se les realizaría la PCR. "Se tarda hasta cuatro días en realizar la PCR cuando se detecta un caso sospechoso. Imagina el caos que eso genera. Yo no veo la lógica en las palabras de Argimon", asegura.

La conselleria de Educació "no da respuesta"

"Estamos totalmente desamparados. La conselleria no da respuesta. Muchos servicios territoriales no contestan a los mails ni a las llamadas. Los sindicatos estamos haciendo de gestores y de administradores, pero nosotros tampoco recibimos respuesta y no sabemos qué comunicar a quien nos pregunta. Vivimos una situación de absoluta indefensión e impotencia", denuncia Martínez.

Xavier Diez, portavoz de USTEC, señala que los sindicatos reclaman lo mismo desde el principio: "Ratios de 15 alumnos, más espacio, más profesorado y algo tan básico como mascarillas. Pedimos que la conselleria cumpla los criterios sanitarios mínimos para evitar contagios y un nuevo confinamiento".

En el caso de la educación primaria, también piden que la jornada sea intensiva. "Hay problemas por las concentraciones a la hora de recoger a los niños, así que mejor hacerlo dos veces en lugar de cuatro", apunta.

"Se está pidiendo a las direcciones de los centros que asuman todas las responsabilidades por los errores de la conselleria. Algo que funciona muy bien en el Departament d'Educació es su equipo de letrados para que las responsabilidades no recaigan nunca sobre los representantes políticos", añade.

Martínez explica que, con esta concentración, pretenden que en la conselleria se den cuenta de que no están contentos con su labor. "No decimos que la situación sea fácil, pero como mínimo que nos respondan, porque no están", lamenta.