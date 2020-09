Los eternos rivales se copian: Microsoft tenía un tema secreto para Windows XP que lo hacía parecer un Mac

The Verge

Hace sólo unos días sucedió algo que, aunque para el usuario convencional no tenga importancia, supuso una pequeña revolución en el mundillo tecnológico y entre los expertos en los engranajes de la red y ciberseguridad: se filtró el código fuente de los sistemas operativos Windows XP y Windows Server 2003.

Tras su aparición, y a pesar de las lógicas reticencias acerca de su autenticidad, ha corrido como la pólvora por páginas de descargas directas y son muchos los que ya han comenzado a escudriñarlo de arriba a abajo. Tan concienzudo análisis empieza a dar sus frutos, ya que se ha descubierto que Windows XP tenía un tema secreto que lo hacía parecer un Mac.

La información ha sido publicada en The Verge y nos muestra un tema secreto de Windows XP, llamado ‘Candy’, que nunca llegó a ver la luz, y que tiene muchas semejanzas con el tema ‘Aqua’ de Mac OS X, que se presentó en la Macworld Conference & Expo de 2000. Señalan en esta publicación que el tema está incompleto y señalado como “sólo para uso interno”, pero, por lo que se puede ver, parece claro que se trataría de un intento de parecerse a ‘Aqua’.

Recuerdan en The Verge que en la década de los 2000 había una tremenda competencia entre Apple y Microsoft por llevar la delantera en lo que a sistemas operativos de escritorio se refería. Incluso hubo famosas burlas, como la campaña publicitaria ‘Get a Mac’, que se centró en los fallos del inolvidable Windows Vista.

Por añadidura, explican que Microsoft estuvo en esa época muy influenciado por Mac, aunque Apple también tomó prestada alguna idea, sobre todo en lo que tenía que ver con las ventanas, la navegación, archivos, carpetas o paneles de control.

La despedida de Windows XP

El 8 de abril de 2014, Microsoft dejó de dar soporte a Windows XP. Se pasaba una página clave en la historia de la informática, ya que este ha sido, sin duda, uno de los sistemas operativos más exitosos de Microsoft.

No supuso, evidentemente, que Windows XP dejara de estar en los ordenadores, de hecho, en la actualidad todavía hay equipos que lo tienen. En ese momento, a nivel global, el 32% de los PC funcionaban con Windows XP. En España, el porcentaje, según datos de Microsoft, oscilaba entre el 20% y el 25%.

Aquel 8 de abril de 2014, en el blog oficial de Microsoft eligieron una manera original de decir adiós a Windows XP. Es más, fue el propio sistema operativo el que se despidió de sus usuarios. Estos son los primeros párrafos de su carta:

“Como muchos ya saben, el 8 de abril de 2014 concluirá el soporte para mí, esto significa que ya no recibiré actualizaciones y parches de seguridad, por lo que la mejor decisión es hacerme a un lado y permitir que muchos pasen a Windows 8.1 para que puedan trabajar de manera más segura y acorde a las necesidades actuales tanto en el trabajo y el hogar”.

“Gratitud es la palabra que viene a mi kernel cuando recuerdo los últimos 12 años en que pude ayudarles a trabajar, comunicarse y divertirse de una manera novedosa en su momento. Espero que se queden con un grato recuerdo de mi escritorio ‘bliss’, ese monte verde acompañado de un cielo azul y nubes blancas. Gracias por la oportunidad de poderlos servir como su sistema operativo”.

“Es momento de la nostalgia y, por qué no, de derramar algunos bits al recordar lo que ha pasado desde mis 600 días de desarrollo –gestación- en Redmond, desde que me decían ‘Whistler’, tiempo en el que durante las juntas ‘Windows Info’ se comieron cerca 2.700 kg de macarrones y se sirvieron 86.400 frappuccinos, según datos recabados por mi equipo de desarrollo. Buenos recuerdos, pero no tan buenos como los que pasé en los monitores de todos ustedes ayudándoles desde a trabajar de manera más eficiente hasta hacer un bonito vídeo con Windows Movie Maker”.

