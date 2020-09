PP dice que el de Olano "no es el discurso de un diputado general" y reclama un "liderazgo tractor"

En su intervención, Cano ha lamentado "no lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho Olano" porque "ha pasado de puntillas sobre aspectos vitales, cuando necesitamos que se tomen decisiones para hacer de Gipuzkoa un lugar en el que quien quiera pueda llevar adelante su proyecto de vida".

"Ha obviado lastres tan importantes como la demografía, que es un problema presente, no futuro y que nos preocupa, después de hoy más, porque Olano ha aceptado la crítica sobre la falta de medidas y ha anunciado que hay que dejarlo aparcado para más adelante", ha lamentado.

Además, ha afirmado que "no le hemos oído hablar de la decadencia industrial de Gipuzkoa, precedida por inversiones fracasadas, tras la pérdida continuada de puestos de trabajo, 12.000 en una década, y después de pasar en diez años de la primera a la séptima posición en nuestra capacidad de emprender en el Estado y en Europa, de la posición 34 a la 122". "No decimos que no se hayan invertido recursos, sino que, habiéndolo hecho, no se han obtenido resultados", ha añadido.

En su opinión, "esto se ve agravado por el hecho de que tenemos un alto grado de confrontación laboral, el más alto del Estado. No en vano nuestros sindicatos funcionan más como anti-sistemas que como agentes laborales".

Además, el portavoz juntero del PP ha resaltado que "otro de los demonios de Gipuzkoa es la pérdida sustancial de nuestro peso específico dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, como consecuencia de una agresiva, continuada y opaca estrategia nacionalista de concentración de recursos y poder en Bilbao".

Con respecto a las consecuencias de la pandemia, ha afirmado en relación a los mayores que "es necesaria una reflexión profunda sobre hasta dónde queremos y podemos incorporar al tercer sector en la asistencia a domicilio, así como sobre la dignidad vital de nuestros mayores y el acompañamiento en el tránsito de la vida a la muerte".

También se ha referido a la hostelería, a los que "se les ha hecho sentir culpables de la situación, sin poner en valor el ingente esfuerzo de adecuación sanitaria que los miles de establecimientos hosteleros están haciendo a diario desde el inicio de la pandemia" y ha reclamado "semejanza en el trato que se ha dado a otros sectores económicos como la siderurgia, la minería o el sector naval".