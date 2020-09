Pino (Cs), sobre el apoyo del BNG a Torra: "Solo les preocupa defender a delincuentes"

En concreto, Rego señalaba este mismo martes en Madrid que "no parece concebible" que el Tribunal Supremo quite la Presidencia elegida democráticamente "y por una cuestión como no retirar la pancarta" como ordenaba la Junta Electoral Central. Así, ha acusado a la Justicia de actuar "por criterios políticos muy poco democráticos".

Seguidamente, a través de un comunicado, Pino recuerda al diputado del Bloque que "no puede atacar la decisión de los jueces ni al Estado de Derecho porque él mismo les juró lealtad" al tomar posesión como miembro del Congreso. Además, la responsable de la formación liberal en Galicia asevera que "la legitimidad de la elección de Torra como presidente" en unas urnas "no le exime de cumplir con la legalidad". "Es sencillo: se llama delito de desobediencia", añade.

En este contexto, la dirigente autonómica de Cs insiste en la "grave amenaza" que supone el nacionalismo, que "no entiende que la Constitución y las leyes están para cumplirse". Es más, considera que el nacionalismo y el populismo "siguen siendo una amenaza real y peligrosa" en la Comunidad gallega.

"El apoyo del BNG a Torra pone de relieve el peligroso nacionalismo que tenemos en Galicia, que sigue creciendo y retroalimentándose de los que ya sabemos son sus socios y amigos: Bildu, ERC y compañía; todos aquellos que solo buscan romper la igualdad entre los ciudadanos", asevera pino.

"SE HA HECHO JUSTICIA"

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la inhabilitación del president catalán, la coordinadora de Cs Galicia valora que "se ha hecho justicia" y ha ganado "la libertad".

"Ciudadanos denunció a Torra porque creímos que se saltó las leyes. Después de un proceso judicial con todas las garantías, se ha demostrado que se las saltó. Ha ganado la igualdad de todos ante la ley. No se puede hacer distinciones entre ciudadanos de a pie y los políticos. Los políticos debemos respetar las sentencias judiciales, nos gusten o no", concluye Pino.