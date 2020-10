Qué fue de Roi Méndez, de 'OT 2017': El gallego lanza 'Yo nunca', su colaboración con el grupo Veintiuno

Operación Triunfo 2017 cambió la vida de todos los concursantes del formato y también para muchos seguidores del programa. Galicia fue una de las comunidades que más artistas aportó al concurso musical junto a Cataluña o Andalucía.

Los gallegos Luis Cepeda, su gran amigo de la edición, Roi Méndez y, la tercera finalista, Miriam Rodríguez consiguieron entrar en la academia más famosa de la televisión. Las originales bromas y sustos que Roi Méndez dedicó a algunos de sus compañeros, especialmente a Amaia, hicieron que el joven se convirtiera en uno de los participantes más queridos.

Durante su paso por la Academia, el triunfito dejó varias actuaciones muy destacables como Heaven, OK o When I Was Your Man. Del mismo modo, su versión en acústico junto a Amaia del famosísimo tema de Ed Sheeran, Shape Of You, con susto incluido para la navarra en la 'OT fiesta', una gala especial en la que se reinterpretaron las versiones más sonadas del programa, le valió el aplauso de público y jurado.

Méndez fue expulsado de la Academia en favor de Ana Guerra pero, lejos de rendirse, el cantante consiguió seguir luchado por su sueño de continuar ganándose la vida como músico.

Aunque el de Santiago de Compostela era componente de una famosa orquesta gallega, tras su salida emprendió su camino en solitario. En junio de 2018 lanzó su primer sencillo Por una vez más, tema que interpretó junto a otros en la gira de OT y que cuenta en YouTube con más de 5 millones de visualizaciones.

Contactado por sus profesores de interpretación en la Academia, los Javis consiguieron que Roi Méndez hiciera un cameo en la serie Paquita Salas. A comienzos de septiembre de 2018, el guitarrista pasó a formar parte de los colaboradores de Vodafone Yu y, en marzo de 2019, llegó su segundo sencillo, Plumas.

La canción, muy diferente a la anteriormente publicada, contó con invitados de lujo para un videoclip en el que aparecían la influencer Marta Riumbau y Roberto Leal, presentador de la primera edición del renovado Operación Triunfo. Plumas obtuvo una buena acogida llegando a los 2 millones de reproducciones en YouTube.

En ese mismo mes de marzo llegó su álbum debut Mi lógico desordencon sus correspondientes firmas de discos en varias ciudades y una gira que llevó al gallego por varios puntos de la geografía española hasta diciembre de 2019.

A comienzos del mismo mes, Méndez cumplió uno de sus sueños, colaborar con Andrés Suarez. "Hace aproximadamente un año que Andrés Suarez y yo nos juntamos para hacer esta canción. Para mi, tener la oportunidad de aprender de uno de los mejores, no tiene precio. No sabéis lo emocionante que es para mí compartir esta versión con él", dijo el triunfito en sus redes sociales poco antes de que una nueva versión de Te dejaré viera la luz.

Meses después y en pleno desconfinamiento a causa de la Covid-19, el músico lanzó su tercer tema Aviones de papel junto al grupo pop Sinsinati que fue uno de los más sonados del verano llegando a entrar en el el Top 50 viral de Spotify como él mismo celebró en Twitter.

Que aviones de papel acaba de entrar en el Top 50 viral de @SpotifySpain 😭😭😭

Gracias de verdad❤️https://t.co/m8HctUlet5 — Roi Méndez (@RoiMendez) June 19, 2020

Este viernes, el gallego ha lanzado Yo nunca, su colaboración con el grupo indie Veintiuno. El extriunfitogeneró una amplia polémica el pasado domingo en Twitter por uno de sus tuits: "Yo nunca colaboraría con un artista indie" escribió Roi Méndez. Algunos artistas compinchados y muchos tuiteros, divididos entre los que pensaban que iba en serio y los que no, escribieron múltiples mensajes en respuesta al gallego.

En cuanto a todo el lío de ayer solo tengo que decir que... pic.twitter.com/1u4YKdsUjw — Roi Méndez (@RoiMendez) September 28, 2020

Ya el lunes, Méndez compartió un vídeo con el humor que le caracteriza junto al vocalista de Veintiuno, que hizo que se confirmara que se trataba de una estrategia de marketing para su próxima colaboración, la cual saldría este viernes 2 de octubre.

Por el momento, el artista no se plantea sacar un nuevo álbum a corto plazo y se centrará en los singles, lo que está más que claro es que el humor que le caracteriza le acompañará en todo aquello que el joven decida hacer.