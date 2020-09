Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 903 nous casos, set morts i 34 brots

Així, en les últimes 24 hores s'han produït set defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.637 persones: 242 en la província de Castelló, 567 en la d'Alacant i 828 en la de València.

Per províncies, 157 dels nous casos està a Castelló (4.434 en total); 293 a Alacant (13.446 en total), i 453 en la província de València (22.239 en total). A més, continua havent-hi sis casos sense assignar.

Així mateix, en les últimes 24 hores s'han donat 761 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 41.734: 4.795 a Castelló, 13.511 a Alacant i 23.395 a València. A més, hi ha 33 altes no assignades. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.114 casos, la qual cosa suposa un 12,36% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 415 persones ingressades: 62 en la província de Castelló, amb 10 pacients en UCI; 126 en la província d'Alacant, 33 d'ells en la UCI; i 227 en la província de València, 31 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.097.119, de les quals 946.672 han sigut PCR i 150.447 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 39 residències de majors (1 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 27 en la província de València), 4 centres de persones amb diversitat funcional (0 en la província de Castelló, 1 en la d'Alacant i 3 en la de València) i 3 centres de menors, 1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

A més, s'han confirmat sis residents nous positius, tres treballadors nous positius i ha mort un resident. En l'actualitat, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 0 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.

NOUS BROTS

Altra jornada la majoria dels 34 brots són d'origen social excepte un a Alacant de 3 casos amb origen en un centre educatiu, i sis d'origen laboral, dos a Castelló de la Plana amb 3 casos cadascun, un altre a Dénia amb 4 casos, un altre a Vinaròs amb 6 casos, un altre a València amb 7 casos, i un a Petrer amb 12 casos.

La resta de brots, tots d'origen social, es localitzen sis a València amb 8, 7, 5, 4, 3, i 3 casos, tres a Castelló de la Plana amb 3, 3 i 4 casos, dos a Almassora amb 5 casos cadascun, i altres dos a Benicàssim amb 5 casos cadascun.

La resta de brots es localitzen a Sedaví, 5 casos, Alzira, 6 casos, Alfarp, 4 casos, el Pilar de la Foradada, 3 casos, Benetússer amb 4 casos, Alfafar amb 5 casos, Cullera amb 4 casos, Mislata amb 7 casos, Asp amb 4 casos, Manises amb 7 casos, Elx amb 7 casos, Canals 4 casos, Ontinyent amb 4 casos.