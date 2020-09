Díaz, ante la inminente regulación de los 'riders': "Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un trabajador"

Una vez cerrado el acuerdo sobre los ERTE con patronal y sindicatos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se dispone a iniciar otra negociación con los agentes sociales, en este caso para regular la situación laboral de los 'riders'. Para ello, el Gobierno se apoyará en la doctrina del Tribunal Supremo, que la semana pasada falló que son "falsos autónomos" y fijará condiciones laborales entre ellos y las plataformas tecnológicas a través de las que obtienen los encargos.

Según ha indicado Díaz este miércoles, se legislará "con una certeza", que "una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un trabajador y no solo no lo es, sino que no hay ningún margen de autónomo en su relación laboral".

Como ya ha hecho para prorrogar los ERTE, la ley del teletrabajo o, el año pasado, para subir el salario mínimo, Díaz buscará el acuerdo de empresarios y sindicatos para llevar al Consejo de Ministros nuevas condiciones para los 'riders' que no tendrán nada que ver con las actuales, que han sido rechazadas por el Supremo y antes por 10 tribunales superiores de justicia.

"Lo vamos hacer en el maco del diálogo social y justamente con ese frontispicio jurídico que clarifica la naturaleza laboral de los denominados 'riders' o repartidores", ha indicado.

Además, Díaz ha explicado que en la última semana se ha reunido con el embajador y con el ministro de Trabajo de Alemania -que ostenta la presidencia semestral de la UE-, que le han mostrado "mucho interés" porque para el Gobierno alemán es una "prioridad" del semestre europeo "dar seguridad a quienes han sido la imagen de la vulnerabilidad durante la pandemia. Los hemos visto desprovistos de seguridad y no podían cogerse ninguna baja".