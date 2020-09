Vecinos de Nuevo Roces se concentrarán en la parada del transporte escolar ante las deficiencias del servicio

Bajo el lema 'Paramos los buses', se ha convocado a los vecinos, a través de las redes sociales, para acudir a las 8.30 horas a la parada del transporte escolar, que lleva a los niños del barrio a los colegios de Contrueces de Nicanor Piñole y Noega.

"La paciencia de los padres tiene un límite", se dice en la convocatoria, en la que se señala que "un año más se repite la misma historia, agravada por la pandemia de la COVID-19".

"Faltan autobuses, monitores, no hay distancia de seguridad personal, no hay distancia entre paradas, no se respetan los asientos fijos, atascos e inseguridad en las paradas", se cita entre otras deficiencias detectadas.