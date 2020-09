CaixaForum acoge 'Tierra de sueños', 80 imágenes de García Rodero sobre la vida en Anantapur

En un comunicado, CaixaForum señala que la muestra es el fruto del trabajo que llevan desarrollando conjuntamente la Fundación La Caixa y la Fundación Vicente Ferrer en la India para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los más vulnerables. Así, se invitó a García Rodero a documentar las condiciones de vida de las comunidades de Anantapur.

Durante un mes y medio, visitó hospitales, centros de acogida de mujeres víctimas de maltratos, talleres, escuelas y casas, "logrando retratos que dan voz a aquellas personas a menudo olvidadas: niños y niñas, personas con discapacidad y, muy especialmente, mujeres". "Madres, campesinas, costureras, novias de distintas confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes tienen un papel destacado en este proyecto, que representan uno de los principales motores de la transformación de las comunidades de Anantapur", agrega.

El escritor gallego, Manuel Rivas, puntualiza en el catálogo de la exposición: "Vemos esas miradas y esas manos. Son miradas que sueñan, sí, pero lo que es más importante: ejercen el derecho a soñar. El activismo de las mujeres, organizadas en asambleas, es la principal energía alternativa que está transformando Anantapur. Esa red solidaria ha hecho posibles centros de protección a las mujeres maltratadas, cooperativas de autosuficiencia, asistencia sanitaria en todos los hogares, suministro de agua en cada aldea, miles de viviendas dignas. En la India, ya no la tierra olvidada, sino un referente, un depósito de la esperanza".

Después de haber pasado por los centros CaixaForum de Barcelona, Madrid, Girona, Palma y Zaragoza, Tierra de sueños llega a Sevilla. García Rodero muestra "sin complejos la India más desconocida, un mapa social donde las sombras recuperan la vida, un escenario donde se confunde el pasado con el presente, lo natural con lo sobrenatural y lo fantástico".

Rivas describe esta atmósfera con detalle: "En la India de Cristina García Rodero vemos esa trama singular de espacio y tiempo. Y vemos la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que esta pueda hallarse. No sabemos cómo lo ha hecho. Podemos conocer circunstancias, detalles, localizaciones. Podemos profundizar en cada una de las fotografías. Podemos leerlas. Pero lo diferente, lo que las hace extraordinarias, es que podemos sentir su imantación. Cada una de ellas es un imán. En su conjunto, es una obra de imantación. Y el efecto de la corriente no se detiene ahí: nos imantan".

"Obstinada y desmedida, Cristina García Rodero ha sabido sumergirse en ese mundo, fundirse en la alegría y sufrimiento de quienes encubren con color y apostura los claroscuros de su propia existencia", agrega el comunicado.

En este sentido, Rivas añade: "Escenarios de intensificación, de natural dramaturgia, donde no solo las personas sino los enseres, los animales, las cosas, aparecen con un decoro que no oculta, cuando emerge, ni el malestar ni el dolor. No hay un embellecimiento. Hay, sí, intensificación. Una sinestesia de colores, sonidos, olores, tactos, sabores. Cada hogar como un taller de sensaciones, emoción y memoria. Cada instantánea como el germen de un relato, donde todo habla".

García Roder, nacida en Puertollano (Ciudad Real) en 1949, se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Primera española en entrar en la prestigiosa agencia fotoperiodística Magnum, entre sus trabajos destaca 'España oculta', que forma parte de la Colección La Caixa de Arte Contemporáneo.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos los World Press Photo 1993, Premio Nacional de Fotografía 1996, FotoPres La Caixa 1997, PhotoEspaña 2000, Premio Godó de Fotoperiodismo 2000, las medallas de oro al Mérito en las Bellas Artes 2005 y de Castilla-La Mancha 2016, y recientemente el premio PhotoEspaña 2017. Es la primera fotógrafa española en tener un museo propio, en su ciudad natal.