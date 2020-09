La Delegació del Govern autoritzarà les manifestacions i concentracions sol·licitades per al 9 d'Octubre

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana autoritzarà les manifestacions i concentracions sol·licitades en la ciutat de València per diversos col·lectius i entitats amb motiu del 9'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha avançat aquest dimarts el subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio, després de la Junta Local de Seguretat celebrada en el consistori valencià amb motiu d'eixa jornada festiva.

El subdelegat ha dit que eixes autoritzacions s'atorgaran tenint en compte que estem en "un país on els drets i llibertats fonamentals estan plenament vigents". No obstant açò, ha demanat "responsabilitat" per a participar en aquests actes i complir en tots les mesures de seguretat establides per a evitar contagis de la Covid-19.

En concret, per a aquest 9 d'Octubre s'ha sol·licitat la celebració en la ciutat de València de quatre concentracions, una al matí i tres a la vesprada, i dos manifestacions, una al matí i una altra a la vesprada, segons han informat a Europa Press des de la Delegació del Govern.

A més, paral·lelament i fora dels actes relacionats amb el Dia de la Comunitat Valenciana s'ha demanat autorització per a una concentració per l'emergència climàtica.