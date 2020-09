¿Qué es una hipoteca puente y cómo funciona?

¿Quieres adquirir un nuevo inmueble pero todavía estás pagando el préstamo del anterior? ¿Qué sucede si no consigues vender la anterior vivienda? Una de las hipotecas que ofrecen las entidades bancarias para este tipo de situaciones es la conocida como hipoteca puente.

Se trata de un préstamo hipotecario que te permite "adquirir una nueva vivienda al mismo tiempo que se continúa pagando la del antiguo inmueble", tal y como explican desde el comparador financiero HelpMyCash.

Esta alternativa está dirigida a aquellas personas que necesitan una nueva financiación para hacer frente a la nueva adquisición y es "un crédito con el que el titular puede adaptar los pagos hasta que venda su actual vivienda".

¿Cuáles son las ventajas de una hipoteca puente? ¿Y los inconvenientes?

Está alternativa puede resultar muy útil para muchos propietarios, sobre todo tras el impacto económico derivado de la situación actual, ya que el proceso de venta puede prolongarse en el tiempo.

Una de las principales ventajas de contratar una hipoteca puente es que nos ofrece una mayor comodidad al poder financiar la compra de una nueva casa mientras mantenemos la hipoteca anterior en una única operación.

Por otro lado, tendremos más tiempo para poder vender el antiguo inmueble y que "no se acabe vendiendo a un precio menor del valor únicamente por la urgencia", destacan desde iAhorro. No hay que olvidar que las cuotas de este crédito no tienen que ser más costosas debido al periodo de carencia o a la cuota especial reducida que se acuerda hasta que se vende la vivienda.

No obstante, existen ciertos riesgos que debemos asumir si optamos por este crédito a la hora de cambiar de casa. Si no logramos vender la vivienda inicial, "tendremos que pagar unas cuotas muy altas y, en el peor de los casos, hasta podríamos perder ambas", indican en HelpMyCash. Además, hay que tener en cuenta que la vivienda inicial puede perder valor y es posible que obtengamos una cantidad más reducida conforme pasa el tiempo.

¿Cuáles son los pasos a seguir para contratar este préstamo?

En primer lugar, a la hora de contratar una hipoteca puente, la entidad bancaria nos ofrecerá un único crédito para ambas viviendas como garantía y tendremos un plazo de hasta cinco años para poder vender el inmueble inicial.

Durante el tiempo que tardemos en venderla tendremos que pagar una cuota mensual por el préstamo. Los bancos suelen ofrecer un periodo de carencia para que las mensualidades sean más reducidas y que únicamente se paguen los intereses. Otra opción es negociar una cuota especial "en la que el importe sea más reducido que las cuotas una vez que se haya vendido la propiedad inicial", señalan en iAhorro.

Una vez que se vende el inmueble, podemos optar por amortizar parte de la deuda con el dinero recibido por la venta y formalizar una hipoteca convencional para la nueva adquisición. Pero, ¿qué sucede si pasan más de cinco años y no se ha encontrado un comprador? En ese caso, se realizaría el pago de una cuota normal con intereses y se amortizaría el capital de acuerdo al sistema característico del préstamo, pero con un importe más elevado al ser dos viviendas.