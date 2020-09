David Bisbal y Rosanna Zanetti se hacen las últimas fotos de embarazo antes de ser padres de nuevo... y queda poco

"Si algo se cae al piso deja de existir para mí. ¿Agacharse? ¿Qué es eso?", con este buen humor se toma Rosanna Zanetti sus últimos días de embarazo en su noveno mes de gestación y ella y su marido, el cantante David Bisbal aprovechan para hacerse y subir a redes, sus últimas fotos con barriga de embarazada.

"A estas alturas ya no estoy tan ágil pero es la última etapa de embarazo", decía la actriz y modelo venezolana en su última publicación. "Hinchada, ciertos zapatos o anillos no me quedan, durmiendo buenísimo", explica sobre su día a día, con imágenes de ella caminando por la casa y luciendo ropa deportiva con su barriga de futura mamá como protagonista.

Por su parte David Bisbal se ha puesto romántico y en su perfil ha subido una tierna imagen en la que une su rostro al de su mujer mientras le acaricia el vientre. "El amor que nace del amor", escribía el intérprete junto a la imagen.

La pareja ya fueron padres hace un año y medio, cuando nació su primer hijo en común, Matteo, que ahora tendrá una hermanita de la que aún no se sabe el nombre.

Bisbal será padre por tercer vez, pues ya tiene una hija de 10 años, Ella, fruto de su pasada relación con Elena Tablada.