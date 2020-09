Cvirus.-Villaverde reclama el confinamiento y cuantas medidas sean necesarias para no crear más alarma

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha señalado que deben tomarse "cuantas medidas sean necesarias en beneficio de la población, sean las que sean, confinamiento incluido, si así se garantiza la seguridad de los vecinos y para evitar que se genere más alarma ante tanta incertidumbre", un confinamiento que sí tendrá lugar en el municipio de Casariche, tal y como venía reclamando su alcalde desde hace varios días.

Asimismo, Martín Vera ha criticado a la Junta por no facilitarle información al respecto. "No me atrevo a opinar sobre qué medidas restrictivas deberían decretarse en la localidad porque no dispongo de los datos necesarios para ello. El gobierno andaluz no me informa de primera mano ni nos dice cómo debemos actuar ante determinadas situaciones, con lo que tampoco podemos dar respuestas a nuestros vecinos o a los dueños de negocios, que cada día se muestran más preocupados".

El alcalde ha destacado que en el ámbito de las competencias locales, se está haciendo "todo lo que está en nuestras manos" para evitar la propagacion del coronavirus, como el cierre de parques y otros espacios públicos desde un principio, "ya que podrían ser focos de contagios".

Junto a Villaverde, hay otros tres municipios sevillanos que superan esa tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes y en los que, por tanto, se van a empezar a hacer también "testeos", es decir, test de antígenos. Son Villaverde del Río, Arahal, Paradas y La Campana.