El Gobierno espera que Madrid acepte este martes sus recomendaciones y aleja la intervención de la Comunidad

El Gobierno central baja el tono ante la reunión en la que de nuevo intentará hacer ver a la Comunidad de Madrid que debe aplicar sus recomendaciones para frenar los contagios de Covid en la región. No es porque haya abandonado su convencimiento de que hace falta cerrar Madrid y decretar un confinamiento perimetral también a otros municipios con incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene esa postura, pero este martes se ha hecho patente que la posibilidad de intervenir la región en caso contrario se aleja. Y fuentes del Gobierno apuntan que Illa acudirá al encuentro con el Gobierno madrileño con algo más que sus cuatro recomendaciones, ya conocidas.

"Un Gobierno no sustituye a otro Gobierno, se presta a ayudar para que aquel que tiene la competencia la pueda desarrollar en su capacidad", ha explicado la portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, con un tono muy distinto a las advertencias que llegaron del Ejecutivo el pasado fin de semana. Ya este lunes, Illa no quiso hablar de intervención tras su reunión con el consejero madrileño, Enrique Escudero, y Montero ha evitado una y otra vez responder qué pasará, cómo actuará el Gobierno, si la Comunidad de Madrid se mantiene en no seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

"El Gobierno va paso a paso, va viendo cuáles son los resultados, tenemos que dar esta oportunidad al diálogo y esta tarde se va a producir una reunión y veremos si la Comunidad de Madrid ha repensado algunas de las medidas que se le planteó y ójala que podamos tener el anuncio de que las medidas se anuncian de forma automática", ha insistido Montero.

Illa y Escudero, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, volverán a reunirse a las 18 horas en el Grupo Covid, en una reunión en la que el Gobierno central espera que el Ejecutivo de Díaz Ayuso se "repiense" su negativa a aplicar sus recomendaciones.

Avalar con datos el criterios de los 500 casos

De momento, cada parte se mantiene en sus posiciones. El Gobierno madrileño insiste en que la estrategia sobre Madrid no debe tomar solo en cuenta datos epidemiológicos y mirar también a los asistenciales, que según sus datos apuntan a una disminución de ingresos hospitalarios en la última semana. Además, rechaza que se aplique solo a la Comunidad el criterio de 500 casos por cada 100.000 habitantes como señal para confinar.

Por su parte, el Gobierno central insiste en alertar sobre los datos de PCR positivos, los pacientes en el hospital y en las UCIS y en los fallecimientos. La estrategia, ha indicado Montero, "tiene que pivotar en criterios técnicos, científicos, sanitarios, que tienen que ser los que manden, imperen en una situación de este tipo".

En este escenario, fuentes del Gobierno han indicado que en la reunión de esta tarde, Illa irá con nuevos documentos, más allá de las cuatro recomendaciones que ya presentó por escrito a lo consejeros madrileños el jueves de la semana pasada, un día antes de que estallaran las tensiones entre las dos administraciones que quedaron reflejadas en la rueda de prensa con la que el ministro contraprogramó al anuncio de las "insuficientes" medidas que, a su juicio, introdujo la Comunidad de Madrid.

Al final de su reunión de este con Illa, Escudero desafió al Gobierno central a presentar una explicación "técnica" que "avale" por qué hay que confinar Madrid y otros municipios de la región con una incidencia de 500 casos y no a otras localidades de España con ese mismo criterio. Aunque parte del Gobierno madrileño considera que es imposible que Illa justifique tal cosa porque se trata de un "criterio estimativo", el Ejecutivo central adelanta que habrá nueva información además de las cuatro recomendaciones sobre la que no dejará de insistir en la reunión de este martes.