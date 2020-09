Feijóo reclama al Gobierno un centenar más de agentes para la Policía autonómica, con nuevos retos por la covid-19

Así lo ha trasladado durante la toma de posesión del nuevo comisario de la Policía autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena, un acto en el que el presidente ha incidido en las funciones que desempeña este cuerpo, muy vinculadas con las necesidades y características propias de la Comunidad.

Entre otras cuestiones, ha aludido a las tareas en el ámbito del medio ambiente, a la lucha contra los incendios o al control de furtivismo. También se ha referido a la lucha contra la violencia machista o a las labores para la protección del menor, y ha puesto el foco en los nuevos retos que conlleva la pandemia del coronavirus.

En concreto, ha recordado que los agentes de esta unidad trabajan para garantizar el cumplimiento de las normas adoptadas por las autoridades sanitarias, como el control de los aforos, el uso de las mascarillas, la prevención del botellón o el control del horario de cierre de los locales.

XACOBEO MÁS SEGURO

Asimismo, el responsable del Ejecutivo autonómico se ha referido a la celebración del Xacobeo 2021 y ha incidido en el papel que jugará la Policía autonómica, antes de recordar que debería estar compuesta por 500 policías y que le falta "un 20% de su personal, un centenar de policías más". "Es una deficiencia de personal que están contrarrestando con esfuerzo y sacrificio", ha remarcado.

Lo hizo en un acto en el que ha agradecido el trabajo hecho por el comisario saliente, Fernando Pico, quien a su vez ha destacado la colaboración con la Xunta y la dotación de medios por parte del departamento que dirige Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta.

También ha dado la deseado suerte en su labor a Jorge Rubal, quien ha prometido su cargo como nuevo comisario. Ha reconocido que se pone al frente de la unidad en un contexto difícil marcado por la pandemia, y también ha avanzado su intención de pedir más personal. Como después hizo Feijóo, ha puesto el foco en el Año Santo y ha remarcado que la dotación de más funcionarios policiales permitirá un Xacobeo "lo más seguro posible".

EL SUP TAMBIÉN PIDE MÁS COMISARÍAS

Por su parte, al término del acto también han realizado declaraciones a los medios Roberto González y Abel Lobato, representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), para incidir en que "falta personal" para facilitar que la unidad de Policía adscrita preste sus servicios de forma óptima.

"A día de hoy son 120 las vacantes que existen en la Policía autonómica y nosotros estamos permanentemente a través del Consejo de Policía solicitando a la división de personal que convoque esas plazas, ya que si seguimos rebajando el número de efectivo es difícil poder llevar a cabo todas las misiones que tiene encomendadas a día de hoy la unidad", han remarcado.

Al respecto, los representantes del SUP han incidido en que confían en que en las próximas semanas se concrete un concurso específico de méritos que pueda traer a la unidad "a esos efectivos necesarios" y que facilite "un movimiento interno" para que las jefaturas locales y provinciales "puedan también tener los efectivos necesarios".

Asimismo, han recordado que el SUP demanda que se abran nuevas comisarías, nuevas sedes de la unidad para "poder efectivo ese despliegue".

Sobre los motivos por los que no se cubren esas 120 vacantes, han apuntado que la respuesta del Ministerio es que "la ocupación de la unidad adscrita estaba en la media de la Jefatura".

"Pero, a día de hoy, la ocupación de la Jefatura de Galicia está en una ocupación superior al 85% y en la unidad de Policía adscrita estamos por debajo del 80%. Ahora ese argumento no es sólido y es una cuestión de voluntad, de voluntad por parte de la división de Personal de la Dirección General de Policía convocar ese concurso específico de méritos para traer a agentes a la unidad", ha zanjado.

EL ABUELO "POLICÍA" DE FEIJÓO

En el transcurso del acto, el presidente Feijóo ha dejado una anécdota personal, tras confesar que tiene "respeto" a la policía "por muchas razones". Entre otras cuestiones, ha señalado que preservan los derechos y que solo limitan los individuales cuando es necesario para "blindar" los colectivos.

Además de reivindicar la labor "insustituible" de Policía y Guardia Civil, y de agradecer la paciencia que con él tienen sus escoltas -"a mí no me gusta estar rodeado de Policía, no lo voy a ocultar", ha dicho-, ha afirmado que le agrada que se note su compromiso con la Policía por una razón, porque su abuelo lo fue.

"Fue policía, guardia de asalto de la República", ha rememorado, antes de añadir que "en el momento del levantamiento nacional" a los guardias de asalto "no les fue muy bien", aunque, con los años, "las cosas fueron pasando y derivando hacia otros momentos y otros estatus".

"Pero teniendo a un abuelo paterno policía, comprenderán que no tengo más que reconocimiento a ese cuerpo", ha concluido.

FORMACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Por otra parte, el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes publica la convocatoria de 470 plazas de formación en línea destinada al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad radicados en Galicia. En total, son 17 cursos que suman 540 horas de formación.

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 14 de octubre. Aunque la formación es principalmente en línea, todos los cursos tendrán un examen final presencial -siempre que la situación sanitaria lo permita- y algunos de ellos se desarrollarán en la modalidad semipresencial, para poder realizar la parte práctica.

La Xunta explica que la formación incluye temáticas novedosas, que no se habían impartido nunca hasta ahora en la Academia Galega de Seguridad Pública (Agasp), como los cursos sobre las nuevas adicciones en los adolescentes -videojuegos y apuestas 'online'-; la actualización en sustancias psicoadictivas, abordando los aspectos clínicos, legales y sociales; y las inmovilización de vehículos españoles y extranjeros.

Además, habrá formación en asuntos como la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, la prevención frente al acoso escolar, el rescate policial en medio acuático, la normativa de armas o la medición de ruidos.

Esta formación en línea complementa la formación presencial que se convocará próximamente y que se mantiene para aquellos cursos de carácter habilitante, esto es, aquellas titulaciones necesarias para desarrollar ciertas funciones. La formación presencial cumplirá "con todas las garantías sanitarias".