Beatriz Luengo responde Maluma con 'Hawai, respuesta mujer': "Tendrás que ser mejor porque ser guapo no alimenta"

Una vez más, la letra de una de las canciones de Maluma ha sido criticada por ser "machista". En esta ocasión ha sido Beatriz Luengo quien ha dado respuesta al colombiano.

A pesar de los intentos de Maluma por negarlo, muchos siguen pensando que Hawai está dedicada a la exnovia del cantante, la modelo Natalia Barulich, que ahora mantiene una relación sentimental con Neymar.

La letra de Hawai pone en duda que la modelo esté enamorada del futbolista y añade que las publicaciones en redes sociales de la joven no son más que mera apariencia, En la canción, el colombiano tiene claro que Natalia no ha conseguido olvidarle.

La cantante de 37 años, tras escuchar el tema Hawai, de Maluma, no ha dudado en crear y publicar una canción replicando al artista. Con Hawai respuesta mujer, la española está siendo muy aplaudida por usuarios y famosos.

La artista de Un paso adelante ha explicado que la canción de Maluma le encanta y que se ha inspirado en la respuesta que Lili Estévez dio a otra de las canciones del colombiano.

Así, Hawai respuesta mujer se suma a otras de las canciones que Beatriz Luengo ha versionado, como es el caso de El amante, de Nicky Jam, o When I was your man, de Bruno Mars.