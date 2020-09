Educació suma noves obres en nou centres on s'invertiran 21,6 milions mitjançant el pla 'Edificant'

20M EP

La Conselleria d'Educació té preparades nou noves delegacions a ajuntaments per a realitzar la tramitació de sengles actuacions de millores de centres educatius per mitjà d''Edificant'. Aquestes noves intervencions sumen una inversió per part d'aquest departament de la Generalitat de 21,6 milions d'euros.