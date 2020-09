Ribó diu que el 9 d'Octubre se celebrarà a València seguint les normes sanitàries i sense concentracions de persones

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presidir la Junta Local de Seguretat celebrada aquesta jornada en l'Ajuntament de la ciutat amb motiu del 9 d'Octubre. En aquesta trobada ha participat també el subdelegat del Govern central a València, Rafael Rubio, que ha afirmat que serà un Dia de la Comunitat Valenciana "especial i extraordinari" i ha apel·lat a la "responsabilitat individual" perquè transcórrega adequadament.

"Hem fet, com és evident, una eliminació de tots els actes que suposen una concentració de persones", ha manifestat el responsable municipal, qui ha recordat que enguany no tindrà lloc la Processó Cívica "en no eixir la Senyera de l'Ajuntament". "Els actes els farem dins. Els farem tots controlats", ha declarat.

No obstant açò, Joan Ribó ha explicat que els valencians que ho desitgen podran visitar la Senyera en el consistori atés que "durant dos vesprades, la del dia 8 i la del dia 9", estarà exposada i "serà accessible a qualsevol persona que vullga vindre" a veure-la. Ribó ha detallat que per a visitar la Senyera "es faran cues separades", amb "distàncies de seguretat".

"És l'única cosa significativa", ha considerat, al mateix temps que ha apuntat que també es dispararà "una sèrie de xicotetes mascletaes en els pobles de València" buscant evitar "la concentració de persones".

Per la seua banda, el subdelegat del Govern ha insistit que aquest serà "un 9 d'Octubre especial per la situació que vivim de pandèmia". "Crec que els valencians podem celebrar eixe dia i ho hem de celebrar assumint cadascú nostra part de responsabilitat individual" i "complint les mesures de seguretat que ens han recomanat les autoritats sanitàries. Eixe és el plantejament", ha manifestat.

"SITUACIÓ NO PREOCUPANT"

D'altra banda, sobre la situació de la capital valenciana respecte a contagis de Covid-19 i en comparació de la capital espanyola, l'alcalde ha exposat que "Madrid està en la punta dels contagis i València en la part més baixa".

"Nosaltres estem en una situació no preocupant perquè ens hem preocupat de mantindre unes normes que han manat les autoritats sanitàries. Des del començament de la pandèmia hem dit que farem allò que ens manen les autoritats sanitàries i potser que per açò estem on estem, en els nivells de contagi més baixos de tota Espanya", ha plantejat Ribó.