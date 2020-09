El 41 Festival de Teatro de Logroño incluye 17 montajes con teatro documental,música,danza,circo o mujeres protagonistas

La concejala de Cultura, Carmen Urquía, y el director del Teatro, Jorge Quirante, han presentado este martes la programación que, como ha dicho la edil, "se podrá disfrutar con todas las garantías de seguridad, atendiendo las recomendaciones sanitarias vigentes", contando con un aforo de 450 personas. Un público, ha dicho Quirante, que "está respondiendo muy bien, están seguros y cómodos, una experiencia muy alentadora".

Este Festival, ha subrayado Urquía, "cuenta con el Ciclo Mujeres Protagonistas, con obras en las que se descubren historias silenciadas de mujeres en la transición, se cuestionan modelos culturales, el poder, la política y la familia, y se profundizan y reinterpretan, a través de la mirada de las mujeres, obras emblemáticas de la literatura española como Fortunata y Yerma de autores tan reconocidos como Galdós y Lorca, ambos creadores de grandes personajes femeninos".

En esta edición, ha comentado, "tiene un papel destacado el teatro documental, basado en la investigación y en personajes y hechos reales; además también se podrá disfrutar del ciclo Clown y Circo, y recuperamos obras que por el confinamiento se tuvieron que suspender".

El telón del 41 Festival de Teatro de Logroño se levanta el próximo sábado, 3 de octubre, a las 20,30 horas, con una de las obras reprogramadas, 'Prostitución', dirigida por Andrés Lima (Premio Nacional de Teatro 2019), e interpretada por actrices de la talla de Carmen Machí, Natalie Poza y Carolina Yuste.

Este proyecto se basa en una investigación sobre la prostitución llevada a cabo en Madrid y Barcelona que se materializa en un imponente espectáculo teatral-musical-documental que nace en la calle y se mueve hasta el escenario para dar voz a sus protagonistas, las prostitutas, con el propósito de comprender su realidad, subirse a sus tacones, ponerse en su lugar y comprender.

El viernes 9 de octubre, a las 20,30 horas, Miguel del Arco y Antonio Rojano adaptan a nuestro tiempo el clásico de Shakespeare 'Ricardo III' en una versión libre que potencia la comedia y pulveriza desde el primer verso la cuarta pared halando directamente al público y confesándose inapto para vivir en sociedad e incapaz de triunfa como amante.

La siguiente obra que se interpretará en el escenario del Teatro Bretón el domingo 11 de octubre será 'Ronejo', de la compañía Sexpeare Teatro. Una comedia existencialista sobre la robótica y el futuro de la humanidad. Y el musical estará representado por 'Castelvines y Monteses', un espectáculo para toda la familia lleno de humor, juego, música, magia, clown y baile que reconcilia al espectador con el teatro del siglo de oro.

CICLO MUJERES PROTAGONISTAS.

El Ciclo Mujeres Protagonistas se inicia el 17 de octubre con la obra 'Españolas, Franco ha muerto', dirigida por Verónica Forqué. En ella se narra la historia silenciada de las mujeres de la transición con escenas cómicas y divertidas, poéticas, emocionantes y conmovedoras y muchas pedagógicas sobre la realidad de las mujeres.

Este ciclo lo comprenden también 'Man up', una divertida y ácida comedia del Centro Dramático Nacional y Teatro en Vilo (Premio Ojo Crítico de Teatro de RNE) que tendrá lugar el 7 de noviembre. Esta obra se propone desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y sus referentes a través de la ironía, la irreverencia y el humor absurdo.

'Nise. La tragedia de Inés Castro', es otra de las obras de este ciclo, el 19 de noviembre. Una tragedia renacentista que pone en tela de juicio el ejercicio del poder e indaga en las conexiones política contemporáneas a través de la leyenda de Inés Castro, amante del infante don Pedro de Portugal, asesinada en aras de la política del bien común y coronada después de muerta como reina portuguesa.

Este ciclo concluye el 27 de noviembre con 'La Pasión de Yerma', dirigida por Pepa Gamboa e interpretada, entre otras figuras, por María León. Es una versión libre de 'Yerma' de Federico García Lorca que profundiza en los conflictos entre deseo y moralidad, maternidad y muerte, género y poder.

El Festival de Teatro tiene un apartado especial en el que la figura del payaso y el circo son los protagonistas. El ciclo 'Clown y Circo' se inicia el 18 de octubre con el espectáculo 'Rhumans', de Jordi Aspa y la compañía Rhum. Este divertido montaje está recomendado para todos los públicos.

La otra producción de este ciclo es 'Yolo (You only live once)', de la compañía Lucas Escobedo que llenará el domingo 1 de noviembre de música y circo el escenario. Este espectáculo se inspira en el imaginario del pintor Joaquín Sorolla y viene cargado de espectaculares disciplinas circenses y escenas corales cargadas de vitalidad y alegría.

TEATRO DOCUMENTAL.

Además, esta edición del Festival del Teatro destaca por las obras de teatro documental que no dejarán indiferentes al público. 'Shock (El cóndor y el puma)', del Centro Dramático Nacional, ha sido galardonada en los Premios Max 2020 a la Mejor Dirección y al Mejor Diseño de Espacio Escénico. "Quizá la obra más potente del Festival", ha valorado Quirante.

Esta obra que viene al Teatro Bretón el 24 de octubre, nace como resultado de la investigación teatral sobre un hecho histórico, el golpe de estado del general Pinochet sobre el Gobierno de Salvador Allende. Entre sus actores destaca la presencia de Ernesto Alterio y Ramón Barea, bajo la dirección de Andrés Lima.

Basada en testimonios reales recogidos en una serie de reportajes del programa 'A vivir que son dos días' de la Cadena Ser surge 'Vidas Enterradas'. El resultado son seis monólogos encadenados, relacionados con el rescate de la memoria enterrada de las personas asesinada durante la guerra civil y el franquismo. Esta obra con formato reducido que tendrá dos sesiones el 8 de noviembre, a las 17,30 y a las 20 horas.

La danza estará representada el 31 de octubre con 'Erritu', de Kukai Dantza (Premio Nacional de Danza 2017) y Sharon Fridman. Es un viaje vital que atraviesa mediante ritos de pasos individuales y colectivos los distintos estados de la vida en relación con la naturaleza y con la comunidad. Este espectáculo ha sido reconocido con el Premio Max a la Mejor Coreografía 2019.

Pavón Teatro Kamikaze trae a escena el viernes 13 de noviembre 'Las canciones', la obra original más musical, poética y festiva del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez; una invitación a sentir el poder transformador de la música que nace del deseo de detenernos en el misterio de escuchar.

El sábado 14 de noviembre, bajo la dirección de Sergio Peris Mencheta, el actor y autor Diego Botto interpretará 'Una noche sin luna'. Con esta conmovedora y sorprendente pieza nos habla de Federico García Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, acercando al espectador a los aspectos menos conocido de su vida y obra.

En el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, el Festival de Teatro le homenajea el 21 de noviembre con la obra 'Fortunata y Benito'; una reinterpretación de 'Fortunata y Jacinta'. Es una mirada desde el siglo XXI a la época de Galdós y a su crónica para descubrir cuánto de aquella España, de aquellas mujeres y hombres queda en nuestra sociedad.

La 41 edición del Festival de Teatro cierra el telón el 29 de noviembre, a las 19,30 horas, con Las cosas que sé que son verdad, de Andréw Bovell, Premio Max 2020 a la Mejor Actriz Protagonista a Verónica Forqué.