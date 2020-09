Vergeles pide "unidad de acción" entre Gobierno y Comunidades Autonómas y criterios igualitarios

"Lo que tenemos que hacer por la ciudadanía es colaborar", ha espetado, al tiempo que ha reclamado que se marquen unos indicadores generales a partir de los cuales se deba confinar a la población o tomar medidas excepcionales en materia de salud pública. "Es verdad que hasta ahora ha funcionado la cogobernanza pero pueden darse situaciones de estas características", ha indicado en alusión al rifirrafe entre el Gobierno central y el regional de Madrid.

Vergeles ha defendido el trabajo "ejemplar" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde "se ha llegado a acuerdos pactados en materia de salud pública", por lo que ha pedido que se dé a la ciudadanía "una imagen de unidad" en este asunto, tanto por parte del Gobierno como de las Comunidades Autónomas.

"La sociedad necesita certidumbres y apelo a eso como consejero de Sanidad que participa en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha dicho este martes en una rueda de prensa en Cáceres al ser preguntado por los desencuentros entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Madrid.

El responsable de la Sanidad extremeña ha mostrado su respeto por las decisiones que acuerden "entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid", pero ha añadido que no se puede tomar "solo" como referencia la incidencia acumulada de casos para confinar determinadas zonas de Madrid porque con esos mismos parámetros, "yo tendría que cerrar media Extremadura", ha espetado.

Así, ha puesto como ejemplo la localidad de Villarta de los Montes donde con 15 casos se alcanza la incidencia acumulada para confinar el municipio. "Creo que es necesario que, además de la incidencia acumulada, se tenga en cuenta la densidad de población, el tamaño de las ciudades, la colaboración de los alcaldes, los ingresos y la positividad de las PCR que se hacen", ha dicho.

"Con esos indicadores creo que podemos llegar a acuerdos y evitar estas situaciones que yo creo que nadie lo está viendo bien y no tenemos que dar esta imagen, que no es real, de desunión entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, cuando ha habido una cogobernanza permanente desde que desapareció el estado de alarma", ha zanjado.

Por ello ha insistido en que "es positivo" que se alcancen esos acuerdos y ha mostrado su deseo de que, en el próximo Consejo Interterritorial se pueda llegar a esos umbrales para actuar. "Apelo a la responsabilidad de las autoridades de Madrid y del Ministerio de Sanidad para que lleguen a un acuerdo lo antes posible", ha subrayado.

En esta línea, Vergeles también ha defendido la solidaridad entre territorios y ha recordado que "si alguien lo está pasando mal hay que ayudar", como hizo Extremadura en la primera ola de la pandemia cuando cedió respiradores a la Comunidad de Madrid.

El responsables de la sanidad extremeña ha insistido en que en este momento los contagios están llegando por las reuniones familiares y el ocio no controlado y ha deseado "lo mejor" a todas las CCAA porque "quiero que mi país esté lo mejor posible en la situación de Covid".

HOSPITAL UNIVERSITARIO Y RESIDENCIA

En cuanto al brote surgido entre varios pinches de cocina del Hospital Universitario de Cáceres, Vergeles ha indicado que en este momento se siguen haciendo los estudios epidemiológicos, aparte del control de contactos estrechos y de los positivos que se han dado en la cocina, "sin afectar el servicio" y "permitiendo que las personas infectadas tengan una pronta recuperación".

Respecto a la residencia de mayores de Casas de Don Antonio, el consejero ha indicado que "está intervenida de facto" ya que el equipo de Atención Primaria del consultorio local está actuando en el centro junto a los profesionales de la residencia para evaluar la situación de los enfermos.

"Aunque no esté intervenida oficialmente, lo está de hecho porque el equipo sanitario que está interviniendo allí, lo hace en coordinación con los cuidadores de la residencia", ha concluido el consejero que no descarta asumir la dirección del centro aunque "esto ahora no es necesario".