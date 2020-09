El PSOE exige al alcalde que firme el acuerdo con los vecinos de La Princesa

Durante la cuarta manifestación vecinal, este pasado lunes a las puertas del Ayuntamiento, y tras demandar un nutrido grupo de vecinos su presencia, el regidor "se comprometió verbalmente con ellos a que sus coches no saldrán del aparcamiento público el próximo jueves hasta que haya un lugar habilitado y suficiente para que puedan estacionar sus vehículos", ha manifestado Medina, que asistió a esta reunión.

Finalmente, el equipo de gobierno ha accedido a trasladar la grúa de lugar para permitir que los coches de estos vehículos no se vayan, comunicó ayer verbalmente el regidor. Los vecinos lo quieren por escrito.

El PSOE ha señalado en un comunicado que desde el comienzo de sus manifestaciones, los socialistas han acompañado a los vecinos que exigen al equipo de gobierno que no acabe con este aparcamiento en la barriada de La Princesa, apoyando también en la tarde de este martes la concentración de familias residentes junto al Carril de la Cordobesa, donde una obra municipal de reordenación prevé el cierre de este parking de abonados con la única alternativa, en un primer momento, de una zona privada provisional sin garantías de continuidad para acoger sus vehículos.

Medina ha advertido a De la Torre de que "quedan 48 horas y los vecinos aún no saben si cumplirá con su compromiso de que no se irán fuera del aparcamiento, como dijo ayer in extremis porque los vecinos reclamaron su presencia en la misma puerta del Ayuntamiento".

La responsable socialista ha recordado que el equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos "decidió este cierre del parking de manera unilateral, sin consenso con nadie", para permitir que el carril de circulación en La Cordobesa pase a contar con otro, en sentido contrario.

"Es inconcebible que el Ayuntamiento quiera dejar sin aparcamiento a los vecinos, que deberán buscar un lugar en los barrios anejos, donde también hay problemas de aparcamiento", ha manifestado Medina, que ha mostrado el firme compromiso del grupo socialista con la causa vecinal: "Estamos con ellos, tienen razón y el equipo de gobierno no puede jugar con su calidad de vida".

PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE LOS VECINOS Y DEL PSOE

Los vecinos que aparcan su coche en La Princesa no han entendido desde el primer momento la intención de cierre de este parking público. "No queremos que nos echen, mejor que se vaya la grúa", ha manifestado un portavoz de la plataforma vecinal organizada sobre este asunto, Ignacio Romera.

"Entendemos hay que resolver un problema de movilidad en la zona, porque la calzada es estrecha y no hay acera. Pero la alternativa no puede ser de ninguna manera dejarnos sin un lugar para nuestro coche, porque lo vamos a buscar en otros barrios cercanos, que también están colapsados". Por eso, desde la plataforma proponen que se dé traslado a la grúa municipal fuera del lugar que ocupa actualmente, en calle Velasco", ha explicado.

En un escrito registrado este pasado lunes en el Ayuntamiento de Málaga, Romera informa que "a los vecinos no les importa llevar sus coches de manera temporal a algún lugar habilitado mientras que se lleva a cabo el traslado de la grúa". Pero defienden que "es la grúa la que se tiene que ir, no nosotros".