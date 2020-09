Coronavirus.- Les Corts rebutjaran la petició del PP per a la implantació immediata de la infermera escolar

Amb aquesta proposició no de llei (PNL) de tramitació urgent, el PP vol que les infermeres escolars entren a treballar en tots els col·legis i instituts com a "eix de promoció de la salut i l'assistència sanitària" en la segona onada del coronavirus, amb un cost estimat de 58,8 milions per a tota la Comunitat Valenciana. "Ara no són necessàries, són imprescindibles, ja arribem tard", ha defès la 'popular' Beatriz Gascó, en lloc de "convertir els docents en infermers amb un curs de formació online de huit hores".

La infermera escolar és, al seu juí, l'única figura que pot donar garanties d'una atenció correcta a alumnes, professors i pares mitjançant el disseny de protocols de prevenció i actuació ràpida en coordinació amb els centres de salut. Serien treballadores que intervindrien en tots els aspectes relacionats amb la pandèmia en les aules: assistència, assessorament, detecció, vigilància o acompanyament davant casos de Covid-19.

Per al PPCV, el seu paper és de vital importància en un moment on "els rebrots estan a l'orde del dia i les conseqüències podrien ser dramàtiques", per la qual cosa exigeix que tots els plans educatius de contingència estiguen elaborats, firmats i supervisats per sanitaris i experts en prevenció de riscos laborals. També demana que la Generalitat garantisca material de protecció diari en els centres en funció del risc al contagi i la vulnerabilitat de cada persona.

Aquesta proposta no tirarà endavant dijous davant el rebuig dels grups del Botànic. El PSPV ha assegurat que la prioritat és reforçar l'atenció primària i ha destacat el protocol de tornada al col·le de la Comunitat per damunt del d'Andalusia, mentre Compromís ha recordat que les infermeres ara no són necessàries en els centres de salut -"no cal desvestir a un sant per a vestir a un altre"- i Unides Podem ha sostingut que no hi ha "cap centre desatès" a la Comunitat Valenciana.