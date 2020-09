El PSPV creu que Unides Podem no ha sigut "lleial" en presentar esmenes a la Llei de Funció Pública

Així ho ha indicat Mata en declaracions davant els periodistes en ser preguntat sobre com afronta la reunió de la comissió de seguiment de l'Acord del Botànic convocada per a aquest dimecres per a abordar, entre altres qüestions, els pressupostos autonòmics del 2021.

"Amb una certa intranquil·litat, la veritat", ha confessat Mata, que ha asseverat que "hi ha manifestacions d'alguns socis de govern que no són massa lleials". I s'ha referit a les esmenes a la Llei de Funció Pública que no coneixien els socialistes, remarcant que ells no van presentar el decret de tempteig i retracte "que igual s'havien d'haver presentat".

Al seu juí, "hi ha grups polítics que encara no són conscients que estan en el govern" i que és aquest el que presenta els projectes de llei i també el de pressupostos i que "això no és un problema a resoldre entre partits", que han d'"analitzar si el full de ruta que es van marcar està sent el correcte i veure quines millores es podrien fer".

Per açò, Mata vol aprofitar eixa reunió per a "exigir a tothom corresponsabilitat" perquè "no es poden 'parlamentaritzar' qüestions que són típicament governamentals" per a "intentar quedar bé amb col·lectius" determinats. "Hem sigut un govern i espere que continuem sent un govern", ha apuntat.