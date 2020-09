Antonio Canales cuenta cómo supo 'antes de hacerse público' que Ricky Martin y Pablo Alborán son gais

El colaborador de Espejo público Fran Rivera ha conseguido una de las entrevistas más íntimas del actor Antonio Canales. El bailador y actor ha explicado algunos detalles de los momentos más duros de su carrera y cómo salió a la luz su sexualidad.

Canales ha hablado de los tabús que existen en el mundo de la música respecto expresar libremente la sexualidad de sus miembros y cómo algunos artistas han mantenido en secreto su homosexualidad durante años. El diestro le ha puesto el ejemplo de dos cantantes que han pasado por este proceso como son Ricky Martin y Pablo Alborán.

El "titiritero", como él mismo se define, ha contado que él ya podía intuir que ambos artistas eran homosexuales antes de que ellos mismos lo hicieran público. Canales ha detallado que hace varios años tuvo la oportunidad de compartir un desayuno junto al puertorriqueño y Chayanne. El actor asegura que pudo intuir que Ricky Martin tenía una relación sentimental con su representante.

El bailador de flamenco ha contado, también, una anécdota que compartió con Pablo Alborán, en los inicios de su carrera como artista. Ambos participaron en un especial del programa Pasapalabra en el que el joven cantautor tocó la guitarra para que Canales pudiera bailar.

Cuando llegaron al camerino, el entrevistado asegura que cuando Alborán metió la guitarra en la funda pudo apreciar un gesto delatador. "Hizo un gesto que dije 'uy, a Pablo le gustan los niños'", ha bromeado el entrevistado.

El artista ha defendido la libertad de expresar la sexualidad de las personas y que esto no repercuta a nadie en su carrera profesional. El intérprete ha criticado que algunas fans se decepcionen al descubrir que sus ídolos son homosexuales. "Entonces, es que no amaban su música ni su mensaje. La que ama su mensaje, esa no va a dejar de comprar o escuchar sus discos", ha añadido Canales.