Iker Jiménez, a los que le preguntan si cuenta "toda la verdad": "Suena más bonito decir que no, pero..."

Iker Jiménez lanzó contundentes mensajes al final del programa de Cuatro Cuarto Milenio y aclaró algunas dudas que se cierren sobre ellos.

El presentador, sin pelos en la lengua como siempre, reveló si le imponen limitaciones a la hora de hablar del coronavirus. "Quizás suena increíble, porque el mundo se ha convertido en un lugar asfixiante y cosificado en el que todo se mide, pero, en un mundo donde cualquier discurso es contemplado para que no hiera a nadie, sorprende que haya un espacio de libertad. Y aquí hay libertad, les doy mi palabra. Decir lo que se piensa es raro, y hacerlo en un medio de comunicación ni les cuento. Se está convirtiendo todo en una especie de propaganda. A mí me da igual que me tilden de lo que sea, no voy a agachar la cabeza", reconoció Jiménez, tildando lo que viven ellos como "una libertad asombrosa".

"Ustedes han visto que los programas que hemos realizado en estas últimas semanas eran programas muy de verdad. No quiere decir que tengan la verdad, ojo, porque si hay alguien alejado de verdades absolutas es este equipo, pero por lo menos se habla con una verdad. Los especialistas hablan con intensidad y con fuerza, e incluso en ocasiones dicen cosas que no se suelen escuchar en otros foros", asegura el comunicador, que ahora también ha dado el salto a Telecinco los jueves con Informe Covid.

"Aquí hay libertad, les doy mi palabra"

"Yo sé que es muy difícil imaginar que en un mass media como este exista libertad absoluta. Es la pregunta que más me hacen: 'tú te callas mucho, ¿verdad, Iker? Tú no cuentas todo, ¿verdad, Iker?'. Suena más bonito decir que no, pero cuando llegamos aquí volcamos todo lo que tenemos en la cabeza", se refirió al asunto.

Por eso, Jiménez tiene claro que el día que le impongan algo "dejará" de hacer el programa.