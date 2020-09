Ford Almussafes fabricarà el nou motor 2.0L GDI per als EUA i mantindrà la totalitat de la producció de les Transit

Aquest motor és una versió addicional del motor Duratec que es munta en les Transit Connect que s'exporten als EUA i que comparteix la mateixa arquitectura que el motor 2.0L GTDI, fabricat en l'actualitat també en la planta de motors de València.

Així mateix, ha confirmat als sindicats, en una reunió de la comissió consultiva, que reverteix la seua decisió adoptada fa més d'un any de deixar de produir a Almussafes el pròxim any el percentatge de Transit Connect destinada al mercat americà, unes 40.000 unitats a l'any. D'aquesta manera, la planta valenciana seguirà fabricant la totalitat de la Transit Connect, tant per al mercat americà o europeu, fins a l'any 2024, quan finalitza el cicle productiu d'aquesta furgoneta.

D'altra banda, l'empresa ha informat als sindicats que estudia canviar alguns dels dies de l'ERTO, que està en vigor del 3 setembre al 31 de desembre per a adequar la producció de manera que alguna jornada de parada parcial es convertirà en parada total i al contrari. La multinacional no ha tancat aquests ajustos en les dates que concentrarà als sindicats en els pròxims dies, segons han confirmat fonts sindicals.

Finalment, l'empresa ha comunicat que resituarà huit treballadors que s'encarregaven de seguiment de materials ja que eixes operacions no es faran des de València.

SEGURETAT A MITJÀ TERMINI

Sobre aquest tema, el portaveu d'UGT en la planta, Carlos Faubel, ha destacat que "sens dubte" aquests anuncis són "una bona notícia però no és la solució per a la fàbrica" perquè "no lleva les incerteses" a llarg termini, que sí que es resoldrien amb l'adjudicació dels motors híbrids.

Amb tot, ha destacat que la producció del nou motor dona "estabilitat" a la planta i ha confiat que permeta finalitzar l'ERO, que porten ja en aplicació any i mig. A més, ha ressaltat que el nou motor situa Almussafes "molt a prop a ser candidats a eixa assignació" dels motors híbrids. De la mateixa manera, ha ressaltat que mantindre la fabricació de la Transit per al mercat nord-americà s'assegura una càrrega de treball que permet "guanyar temps fins al 2023".

Per la seua banda, José Arocas, de CCOO Ford, ha ressaltat que es tracta de "molt bones notícies", a diferència de les últimes comunicacions de la Comissió Consultiva, perquè dona "una seguretat a mitjà termini". No obstant açò, ha coincidit que per a garantir la seguretat a llarg termini els nous motors híbrids han de fabricar-se a Almussafes com així li l'ha demanat el Comité d'empresa de la planta valenciana en una carta al Comité Europeu ja que està previst que la multinacional es porte d'ací els motors Ecoboost 2.0 i 2.3 l'any 2024 per a fabricar-los a Amèrica del Nord.

Sobre aquest tema, des d'STM-Intersindical, Paco González han mostrat al final de la comissió consultiva la seua "alegria" per "aquest tipus de decisions que no fan més que reafirmar el bon treball de la plantilla de València, l'esforç que posem cada dia" i ha felicitat a la Direcció per "haver conclòs el camí perquè aquesta bona notícia s'haja produït". Però sobretot, ha volgut felicitar a la plantilla que, cadascun dels seus llocs de treball, han sigut els verdaders responsables que Ford Motor Company seguisca apostant per Almussafes per als seus nous productes i inversions".