VOlumens vuelve del 1 al 3 de octubre en formato online y presencial con conferencias y actuaciones

La situación actual ha hecho que el festival certamen "tuviera que poner en marcha toda su maquinaria pensante para no dejar de celebrarse en este inusual 2020".

Así, el Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología vuelve del 1 al 3 de octubre con un set de dj vía streaming, gracias a la colaboración del Consulado General de Italia; una mesa redonda, coorganizada con el Máster en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad Politécnica de València, en el Octubre Centre de Cultura Contemporània; y actuaciones en vivo de música electrónica con visuales en el Teatre El Musical, gracias a la colaboración de la Regidoria de Acció Cultural del Ajuntament de València.

VOlumens arrancará el día 1 vía streaming con la dj italiana Silvia Kastel, que forma parte del programa MUSE 'A New Wave in the Mediterranean', promovido por el Consulado General de Italia en Barcelona, con el fin de apoyar la creatividad femenina en las industrias culturales, y en particular en la música electrónica.

La artista italiana ha sido parte del underground desde los inicios de la adolescencia, tiene un sello propio, Ultramarine, y Air Lows es su álbum debut en solitario. Tanto en solitario como en su trabajo con otros, Kastel ha explorado los límites externos y el funcionamiento de No Wave, Industrial, Dub, la electrónica extrema, el rock libre y la improvisación.

El set que ofrecerá Silvia Kastel para VOlumens se retransimitirá vía streaming a través de las redes sociales del festival el día 1 de octubre a las 19.00 horas.

El día 2, VOlumens se traslada al Octubre Centre de Cultura Contemporània con la mesa redonda 'Estado de alarma. Antropoceno y creación audiovisual en tiempos de pandemia', coorganizado por Máster en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad Politécnica de València. La mesa comenzará a las 19.00 h, será en formato presencial con entrada libre.

Con la colaboración de la Concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, el Teatre El Musical, acogerá desde las 19.00 horas tres actuaciones en formato presencial de artistas audiovisuales que han pasado por ediciones anteriores del festival.

EXPERIMENTACIÓN Y SONIDO ENVOLVENTE

La experimentación, la vanguardia y el sonido envolvente llenarán la sala del teatro del Cabanyal. Por motivos de higiene y seguridad, el aforo del teatro se reducirá a 180, por lo que hará de la experiencia más íntima e inmersiva. Las entradas ya están a la venta en la web del TEM.

Boris Divider, que actuó en la primera edición, es productor de música electrónica, diseñador de sonido y creador visual cuya música se ha se pinchado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Países Bajos. Ha actuado en eventos como Sónar Festival (Bcn), ADE (Amsterdam) o clubes como Tresor (Berlín). A partir de 2014, el material visual adquiere gran importancia en su trabajo, hecho que le lleva a los festivales más importantes de experimentación visual y sonora como MiRA (Barcelona), el Festival de música avanzada Mugako (Vitoria-Gasteiz), VOlumens en 2015, MADATAC09, etc.

Murcof, nombre artístico del músico electrónico mexicano Fernando Corona, que actuó como uno de los cabezas de cartel de la última edición de VOlumens, vuelve a València con una sesión acompañada por los visuales de Sergi Palau. La música de Murcof tiene un enfoque minimalista, con ritmos electrónicos basados en microsonidos y el uso de sonidos de instrumentación orquestal clásica.

Jaime Romero aka Estrato Aurora actuó junto a su hija Maya en el Centre del Carme de Cultura Contemporània en la edición de VOlumens Day. Lleva más de dos décadas en el estudio trabajando con máquinas analógicas y toda una suerte de cacharrería. En el Live que ofrecerá en #VolumensRESET, repite esa colaboración familiar de una forma más extendida y constará de material inédito con componentes improvisados lleno de bajos, pads y secuencias que te atrapan e hipnotizan. Su actuación irá acompañada de los visuales de Tuerto Vj.