Consultorio de Vivienda: "Algunos vecinos tiran la porquería a mi terraza, ¿qué puedo hacer para que no sacudan?"

Goteras en una vivienda sin uso

PREGUNTA Tengo una propiedad que usaba antes de segunda residencia, desde hace una cuantos años la tengo cerrada y desde hace dos años tengo cortada luz y agua.

Un día me llamó una vecina para decirme que tiene humedad en un baño. Le expliqué que era imposible ya que en mi casa está todo cortado. ¿Eso es cosa mía o tiene que mirarlo ella por su cuenta?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque tenga todo cortado, es aconsejable cuanto menos que llame a su compañía de seguro para que un técnico de la misma corrobore si efectivamente tiene alguna avería dentro de su vivienda.

Permiso para cortinas de cristal

PREGUNTA Deseo colocar en mi terraza unas cortinas de cristal (con el fin de aislar un poco así como evitar entrada de agua cuando llueve). No hay ninguna colocada.

Si hago una petición por escrito al presidente con fotos indicándole que no alteraré la estética interior, ¿puede negarme la petición?, ¿es necesario hacerlo constar para exponerlo en la Reunión?, ¿es requisito que lo apoye 1/3 de los propietarios para su aceptación?, ¿se considera cerramiento a pesar de ejercer efectos de ahorro Emergético?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La Ley de Propiedad Horizontal en su art. 10.3.b señala que el cerramiento requiere para su aprobación en junta el voto favorable de las 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas así como la autorización administrativa, en su caso.

Sin dinero para nada

PREGUNTA Tengo un par de dudas referentes a las obligaciones de la comunidad de vecinos a la que pertenece el piso que tengo alquilado.

Por un lado en el cuarto de baño tengo filtraciones, que llegan incluso a gotera y que han provocado la degradación del techo hasta el punto de ver el bloque, supuestamente viene de la terraza de arriba que disfruta el vecino del piso que hay encima mío, aunque se supone que pertenece a la comunidad.

¿Es prioritario que me lo solucionen?, o cómo ellos me dicen, al no haber dinero debo esperar a que se solucionen otras cosas antes.

Algo parecido me pasa en un armario que da a la fachada exterior, que está en mal estado y con grietas, por lo que filtra y tengo humedades que afectan al estado de la ropa. ¿Puedo exigirles que me lo solucionen ya?

Igual pasa con las terrazas de mi piso, que aunque las disfruto yo pertenecen a la comunidad y están en bastante mal estado, sobre todo los hierros de los forjados que se han oxidado y provocan que se caiga el revoco.

Y por último los ascensores son bastante antiguos y la misma compañia que hace el mantenimiento ha aconsejado que se cambien; pero aparece el mismo argumento: "no hay dinero" y al final todo sigue sin arreglarse.

Agradecería que me informarán de hasta qué punto mis derechos como inquilino pueden hacer presión para que se solucionen estos problemas y ya no puedan darme más largas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque esté sufriendo estas circunstancias, debe tramitarlas a través del propietario. Desde luego, por lo que comenta, afecta claramente a la estanquidad y, por lo tanto, a la habitabilidad de la vivienda, por lo que en virtud del art. 10.1.a de la LPH la comunidad está obligada a ejecutar las obras necesarias para solucionar el problema.

En cuanto a los ascensores, es aplicable el mismo criterio del citado artículo al tratarse de un elemento /servicio común de la finca.

La marihuana del vecino me produce náuseas

PREGUNTA Vivo en un 4 piso y sé que el vecino del 3, justo debajo de mí, tiene plantas de marihuana y es bastante molesto el olor que me llega dentro de mi vivienda, incluso he llegado a tener que cerrar las ventanas porque me dan arcadas náuseas y vómitos.

¿Hay alguna forma de denunciar a este vecino sin que sepa que soy yo para que deje de tener este tipo de plantas?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando realice la denuncia, es necesario que facilite sus datos personales.

Humedades en piso y local

PREGUNTA Le comunicamos al presidente de la comunidad que teniamos una humedad en el baño, nos dijo que los albañiles le indicaron que había que cambiar toda la bajada pero no ha pedido presupuesto.

Otro vecino indica que hay humedad en el bajo y ahora quieren arreglar toda la terraza de los pisos bajos, y claro hay que pedir una derrama por lo costoso que es. ¿Qué se debe arreglar antes la humedad de una vivienda o la de un local comercial Las viviendas solo tienen un cuarto de baño y ademas pequeño.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad está obligada a reparar ambas humedades dado que afecta a su estanqueidad.

Tiran porquería

PREGUNTA Vivo en un primer piso, tengo una terraza de 58m2, algunos vecinos sacuden y me tiran la porquería y luego tengo que limpiar la terraza, que es de uso y disfrute mía. ¿Qué puedo hacer para que no sacudan?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Supongo que ya habrá acudido a la vía del diálogo sin éxito. Si la situación persiste, puede solicitar a la comunidad autorización para colocar una malla o similar que impidan que caiga al suelo lo que arrojen desde las viviendas superiores.