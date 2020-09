El PSPV cree que Unides Podem no ha sido "leal" al presentar enmiendas a la Ley de Función Pública

Así lo ha indicado Mata en declaraciones ante los medios al ser preguntado sobre cómo afronta la reunión de la comisión de seguimiento del Acord del Botànic convocada para este miércoles para abordar, entre otras cuestiones, los presupuestos autonómicos de 2021.

"Con una cierta intranquilidad, la verdad", ha confesado Mata, que ha aseverado que "hay manifestaciones de algunos socios de gobierno que no son demasiado leales". Y se ha referido a las enmiendas a la Ley de Función Pública que no conocían los socialistas, remarcando que ellos no presentaron al decreto de tanteo y retracto "que igual se tenían que haber presentado".

A su juicio, "hay grupos políticos que aún no son conscientes de que están en el gobierno" y que es este el que presenta los proyectos de ley y también el de presupuestos y que "eso no es un problema a resolver entre partidos", que deben "analizar si la hoja de ruta que se marcaron está siendo la correcta y ver qué mejorar podrían hacer".

Por ello, Mata quiere aprovechar esa reunión para "exigir a todo el mundo corresponsabilidad" porque "no se pueden parlamentarizar cuestiones que son típicamente gubernamentales" para "intentar quedar bien con colectivos" determinados. "Hemos sido un gobierno y espero que continuemos siendo un gobierno", ha apuntado.

Respecto a las enmiendas de Unides Podem a la Ley de Función Pública, considera que no han sido leales porque la Conselleria de Justicia y Administración Pública "ha tenido muchas reuniones con los grupos, ha intentado explicar todas las posiciones" y se ha hablado "mucho" con los sindicatos.

"Es complicadísima y seguramente hay razones técnicas para no haber aceptado unas cosas que ahora se quieren introducir vía parlamentaria", ha resaltado, para afirmar que supone que hasta que se debatan las enmiendas llegarán a un acuerdo.

Asimismo, ha recordado que se han presentado durante muchos años las iniciativas del Botànic de forma conjunta y no le parece "la mejor manera" que ahora se abra la puerta a que cada formación pueda enmendar "e intentar quedar bien con ciertos colectivos mediante los grupos".

Esto "y más" es lo que trasladará en la reunión del Botànic el socialista, al que le "joroban muchísimo" frases de los socios en que se muestra la preocupación por un acercamiento del PSPV a Cs en un momento en que España está "en una situación muy grave".

Unides Podem presentó este lunes sus enmiendas a la futura Ley de Función Pública, que ven positiva pero que se puede mejorar porque está en marcha desde 2017 y "han cambiado muchas cosas".

Apuesta por evaluar la planificación de recursos humanos por objetivos y por acabar con el "anómalo" grado de interinos en la administración valenciana. Esto pasaría por una medida transitoria de cuatro años para que puedan volver a acceder a las bolsas las personas que han superado alguna oposición en los tres últimos años.

También rechaza que se mantenga la libre designación de forma "abusiva" como hasta ahora, eliminando los supuestos para usar esta figura en las jefaturas de servicio, y plantea un plan semestral de formación para la función pública.

Sobre el teletrabajo, Unides Podem cree que debe estar regulado con unos mínimos como un derecho para todos los funcionarios, "sin ningún tipo de discriminación" y de forma preferente para las personas que necesitan conciliar o para discapacitados.

Otra de sus peticiones es una reserva del 10% de plazas para personas con discapacidad funcional y del 2-3% adicional para discapacitados intelectuales, con pruebas independientes para un colectivo "amplio y homogéneo". Propone, además, eliminar el requisito lingüístico a personas ciegas y sordomudas.