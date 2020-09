PP i Cs critiquen la reacció de Morera a la sentència sobre Torra i Compromís recorda la seua llibertat d'expressió

En concret, Morera va escriure aquest dilluns que la sentència del Suprem "provocarà un major conflicte polític, temps al temps" i "no ajuda a buscar solucions". "I sí, la justícia hauria de ser equitativa i igual per a tots", va rematar en el seu compte de Twitter.

En declaracions als mitjans, la portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, ha demanat la dimissió de Morera davant la seua "reiterada falta de respecte a les sentències judicials" en tots els processos relacionats amb l'independentisme català.

"No és president de Les Corts una estoneta al dia, ho és tot el dia", ha subratllat la 'popular', qui ha justificat la petició de dimissió donada la seua "reincidència", ja que "està sempre donant ales a l'independentisme català, a qui no compleix la llei, i algú fomentant això no pot seguir presidint la cambra".

El síndic de Ciutadans, Toni Cantó, ha denunciat que el president de Les Corts "es pose del costat dels delinqüents colpistes", ha recordat que no és la primera vegada que ocorre i ha incidit que "les seues opinions hauria de guardar-li-les per a casa".

"Estar al costat de Torra és un insult a una institució tan important com aquesta, una vegada més fa gala d'una parcialitat que és reprotxable, són manifestacions partidistes que avergonyeixen als constitucionalistes", ha indicat.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha explicat que "solament cal veure el tuit per a veure que allò que diu és que la política ha de ser la solució als problemes polítics territorials" i que no es pot judicialitzar qualsevol decisió política que no agrade perquè això "comporta més inestabilitat política i més allunyament d'una solució en el futur".

"La solució no és demanar dimissions, sinó parlar de diàleg i buscar solucions a un problema que es va enquistar amb el govern del PP, que va anar a més, i entre tots hem de buscar una eixida política a aquesta crisi institucional", ha incidit.

A més, ha indicat que tant si és president de Les Corts com si ho fa a títol personal "té dret a la llibertat d'expressió. I com a president d'una cambra de diàleg, ha recalcat Ferri, s'emmarca eixe missatge.

Per la seua banda, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha destacat també que Morera "té tota la llibertat del món per a dir allò que vullga i els altres per a valorar el que diu" i ell no va a criticar-li per "opinions personals" com aquesta.

Encara que ha admès que sempre ha pensat que hi ha "una certa confusió" entre el compte de Twitter de Les Corts i la de Morera, ha incidit que es tracta d'una opinió personal, no de la cambra, i aquesta és "molt respectable".