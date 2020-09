El Teatro Romea reivindica la cultura y las artes escénicas a través del cupón nacional de la ONCE

"Hoy estamos aquí para apoyar a la ONCE y a los 317 vendedores que realizan su trabajo en el municipio de Murcia, pero también para rendir un homenaje a la cultura y a nuestras artes escénicas en tiempos de incertidumbre, a través de un elemento patrimonial icónico para nuestra ciudad, como son las tablas del Teatro Romea, llenas de historia y leyenda", ha destacado el alcalde, José Ballesta.

Para el primer edil, "este emblema de la cultura murciana, que se ha convertido en uno de los más importantes del país, celebrará este próximo 28 de octubre el 158 aniversario de la apertura de sus puertas; una inauguración que presidió la Reina Isabel II".

La presentación ha contado con la presencia del delegado territorial de la ONCE, Juan Carlos Morejón, el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Inmaculada Carrillo, y el jefe del departamento de Juego de la Delegación de la ONCE, Pedro Salinas.

Ballesta ha recordado que "desde el Ayuntamiento de Murcia, en pleno periodo de confinamiento, declaramos la cultura como una actividad esencial en el municipio de Murcia, porque las personas que conforman el sector cultural deben ser protagonistas durante los próximos años para aportar sus reflexiones y análisis, para ayudarnos a avanzar sin perder nunca de vista los valores del humanismo, esos que tan bien ha enarbolado la ONCE durante sus más de 80 años de historia".

5.000 EUROS AL MES DURANTE 20 AÑOS

El cupón de la colección Ciudades a Escena, con el Romea como protagonista, se enmarca dentro del sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE que ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde '