La Funeraria Municipal de Madrid exige un aumento de su plantilla: "No estamos preparados para un segundo repunte"

Los servicios funerarios de Madrid no pueden volver a asumir la misma carga que en los primeros meses de pandemia. Así lo han manifestado decenas de trabajadores del servicio municipal que se han desplazado hasta Cibeles, donde se está celebrando el primer Pleno del curso, para reivindicar ayuda al Ayuntamiento. "Venimos a defender la funeraria de Madrid como “servicio público esencial. "No estamos preparados para un segundo repunte. Nos moviliza el poder dar una respuesta que corrija los errores que se cometieron en la primera fase de la pandemia, que se utilicen los medios públicos que hay a disposición, como crematorios”, apunta el Secretario General de CCOO de la Funeraria de Madrid, Rufino Ramos.

Errores que se traducen en falta de medios técnicos y humanos. Pues en los meses de marzo y abril se dependió "del sacrificio y entrega de los trabajadores que multiplicaron y doblaron sus turnos".

Es por eso que los trabajadores piden "contratar a 40 personas más y formarlas para dar esa garantía de servicio público", apunta Ramos. A lo que Manuel Carmona, presidente de la Funeraria, añade: “Que no echen a las personas contrataron, que se les acaba el contrato la semana que viene, y que se dote de personal en crematorios y cementerios y que se dote para la recogida de fallecidos.

Acorde a estas fuentes, el Ayuntamiento no ha dado una respuesta sólida a su petición. Es más, "la Administración ha hecho un plan de contingencia vacío de contenido, no desarrolla ni define la contratación de personas necesarias ni termina de decidir la instalación de dos hornos crematorios más que se necesitan en Madrid", dice Ramos.

Los empleados de la Funeraria Municipal denuncian la situación que tuvieron que vivir los ciudadanos durante los primeros meses del año e insisten en que "no somos oportunistas, estamos avisando antes de que se produzca el pico más alto de la ola". Porque "no se puede concebir que los ciudadanos tengan que aguardar durante días para que le entreguen los restos de sus familiares, ni que los madrileños se tengan que incinerar a cientos kilómetros, porque la dirección que nos representa no quiera ampliar los tanatorios".