La teniente de alcalde de Guadalcanal defiende la "transparencia" laboral de su hija y acusa al PP de "difamar"

Todo se encuadra en el programa anual mediante el que la Junta de Andalucía incentiva a los ayuntamientos para la contratación temporal de desempleados, gracias a fondos europeos, bautizado como Plan Aire en su actual edición.

Según el PP, en el marco de tal programa, el Ayuntamiento de Guadalcanal propuso cinco contrataciones, una de las cuales ha recaído en la hija de la primera teniente de alcalde, reclamando "explicaciones" al Gobierno local socialista ante las sospechas de un "traje a medida" en favor de la hija de Manuela Cortés.

Frente a ello, Manuela Cortés ha alertado de que el PP "no tiene representación en el pleno del Ayuntamiento" de Guadalcanal porque en mayo de este año "dimitió" la persona que ostentaba la única acta de concejal cosechada por el PP en esta localidad en las elecciones municipales de 2019, "sin informar públicamente todavía a sus votantes".

AVISA DE QUE EL PP NO HA FORMALIZADO "NADA"

Manuela Cortés alega además que aunque el PP haya pedido "explicaciones" sobre esta contratación en el comunicado difundido a los medios de comunicación, "a fecha de hoy, no se ha recibido nada en el Ayuntamiento".

"Como política , me parece muy rastrera la forma de actuar de estos señores, que no tuvieron ni siquiera candidatos de Guadalcanal a las últimas elecciones y que ahora mismo no tienen ni portavoz, pero como madre esto ya es intolerable. Mi gestión política es criticable, pero que hablen de mi familia no lo voy a permitir, cuando además no es cierto y como madre voy a defender el buen nombre de mi hija", expone Manuela Cortés. "Señores del PP, no todo vale y siento que piense el ladrón que todos son de su condición", agrega.

La primera teniente de alcalde ha defendido además la "transparencia de todos los procesos (selectivos) a los que se ha presentado" su hija, explicando que tras "terminar su carrera, se ha seguido preparando para este mundo tan competitivo , gastando mucho dinero y tiempo en esa formación adicional", aprobando "algunas de las oposiciones" a las que ha concurrido y "trabajando duramente detrás de una barra de un bar".

CONCURRENCIA A PROCESOS SELECTIVOS

En ese sentido, ha precisado que con relación al Ayuntamiento de Guadalcanal, su hija optó en 2017 a una plaza de auxiliar administrativo de Servicios Sociales para la cual "no fue seleccionada", concurriendo en 2018 a una plaza de dinamizador del centro Guadalinfo para la cual tampoco fue seleccionada, como tampoco lo fue para un puesto de técnico de inserción laboral al que concurrió en 2019, según desgrana.

Según Manuela Cortés, su hija también concurrió a una plaza de técnico administrativo encuadrada en el programa Emplea Joven (actual Plan Aire) de contrataciones temporales por los ayuntamientos financiadas por la Junta mediante fondos europeos, siendo seleccionada de entre "tres candidatos preseleccionados por el SAE según el perfil enviado por el Ayuntamiento y después de la valoración de méritos". Empero, precisa que su hija estuvo "contratada durante seis meses, el contrato más corto del todo el programa".

Del mismo modo, la edil socialista expone que su hija concurrió después a una plaza de auxiliar administrativo de Servicios Sociales para la que "no fue seleccionada, quedando en la primera posición en la bolsa de empleo, por lo que fue contratada posteriormente, en diciembre de 2019, no en el Archivo Municipal, sino sustituyendo las vacaciones de un trabajador del Registro".

En cuanto al puesto de empleo como asesora de empresa ofertado por el Ayuntamiento con cargo al mencionado Plan Aire de contrataciones temporales en los ayuntamientos, objeto de las acusaciones del PP, la concejal expone que concurrieron dos personas para la plaza y fue su hija quien resultó "elegida".

"TRIBUNAL DE TÉCNICOS"

A tal efecto, la concejal socialista ha recordado, como previamente lo hizo el alcalde, Manuel Casaus, que en dicho programa de contrataciones temporales "se piden los candidatos al SAE y un tribunal de técnicos, nada de políticos, hace la valoración según méritos, sin ninguna entrevista de por medio".

Al respecto, ha puntualizado que con sus acusaciones, el PP "también pone en entredicho la profesionalidad y honra de los profesionales que forman parte de dicho proceso".

Además, Manuela Cortés recuerda que su hija, como ciudadana de Guadalcanal, tiene derecho a presentarse a todo aquello que estime oportuno y cumpla con los requisitos exigidos". "No puede tener más oportunidades que nadie, pero tampoco menos por ser hija de quién es, pero ni ella ni ningún familiar de ningún político", enfatiza.

"Mi hija puede ir con su cabeza bien alta y yo también. Sólo les pido (a los populares) que si como están denunciando públicamente ven un trato de favor, lo pongan en conocimiento de la Justicia, porque difamar es muy fácil, pero hay que demostrarlo", concluye Manuela Cortés, sin descartar posibles acciones legales por "injurias y calumnias".