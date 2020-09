Agudo critica que Page no se alegre de inhabilitación de Torra y PSOE pide la dimisión de la 'popular' por "tergiversar"

La primera en comparecer en rueda de prensa ha sido Carolina Agudo, quien ha aludido a una parte concreta de una frase de García-Page donde valoraba esa condena -"yo no me alegro de que quede inhabilitado"- para criticar que el presidente de la Comunidad Autónoma no se alegrase de esa condena, de la que el PP sí se alegraba.

"Si Page no se alegra, en el PP nos alegramos y celebramos esta sentencia", ha incidido, mostrándose "segura" de que los castellanomanchegos "también han celebrado y se han alegrado de esta sentencia condenatoria".

Sin embargo, minutos después, en otra rueda de prensa, la diputada socialista Josefina Navarrete ha puesto la intervención entera de García-Page en la que se enmarca la frase destacada por Agudo, para pedir a Núñez que la cese por no haber puesto el video entero, dejándose fuera "más de un minuto", y evidenciando, a su juicio, "una vez más esa forma lamentable que tienen de hacer política los dirigentes del PP".

En concreto, García-Page, preguntado por la sentencia, aseveró: "Es la pura aplicación de la ley, yo no me alegro de que quede inhabilitado, de hecho nada de lo que está pasando en relación al conflicto que provoca el independentismo en Cataluña es agradable ni es para celebrarlo, yo no celebro, en términos personales, ningún tipo de condena, pero lo que está pasando aquí es la aplicación estricta del Estado de Derecho, que vale para todo el mundo".

A juicio de Navarrete, lo que hacen y lo que llevan haciendo durante toda esta pandemia en el PP es "mentir", resaltando que los 'populares' hayan vertido "más de 50 bulos. Además, ha asegurado que "lo que ha tratado de hacer" hoy Carolina Agudo es "tapar las noticias de la operación 'Kitchen'", que tienen que ver con la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, pidiendo al PP "que aclare estos hechos" y si hubo "presuntos encargos de Cospedal a Villarejo relacionados con Castilla-La Mancha".