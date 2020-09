Rufián, sobre la inhabilitación de Torra y la absolución de Rato: "Es una vergüenza que salga más barato estafar que colgar una pancarta"

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirma que "es una vergüenza que en este país salga más barato estafar miles de personas que colgar una pancarta", en relación a la inhabilitación de Quim Torra y la absolución de Rodrigo Rato.

Durante la comparecencia en el Congreso, Rufián ha evitado hablar de las consecuencias que tendrá la sentencia en la negociación de los presupuestos con el gobierno español pero sí se ha referido a la mesa de diálogo.

En este sentido, ha dicho que era un compromiso de su partido y que "en todas las guerras los bandos hablan, no porque sean amigos sino porque son adversarios". "Ahora bien, este espacio de diálogo y negociación no tiene sentido si el independentismo no va unido", ha añadido.

Unión de las fuerzas independentistas

"Este espacio no tiene ningún sentido si no llegamos a una posición común, a un consenso", ha afirmado, e incluso ha instado a interpelar a demás fuerzas políticas, como la CUP y los comuns.

Ha asegurado que no renunciarán al diálogo "porque no hay otra vía" que la negociación con el Gobierno central para llegar a una posición común entre ambos Ejecutivos, y ha insistido en que tanto JxCat como ERC deben defender las mismas ideas en esa mesa.

Según él, "no se entendería otra batalla, disputa o discrepancia entre el independentismo después de la enésima ofensiva judicial", por lo que ha urgido a reforzar las instituciones, a seguir por un camino de consenso y a priorizar la salida de la crisis derivada del coronavirus.

Inhabilitación de Quim Torra

Según Rufián, la inhabilitación de Torra es, "para cualquier demócrata, piense lo que piense, o vote lo que vote, dramática", y ha insistido en la necesidad de liderar, gestionar y gobernar el 'mientras tanto' hasta que no se celebren las elecciones en Cataluña, que serán, como pronto, el domingo 7 de febrero de 2021.

Sobre si las próximas elecciones autonómicas deben ser plebiscitarias, ha dicho que está "totalmente de acuerdo" con el discurso de despedida de Torra -en el que pedía que lo fueran-.

En cuanto a las reacciones a la inhabilitación, Rufián no descarta que el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, presente una moción de censura "de autobombo" pero ha advertido que "a tenor de las mayorías parlamentarias que hay no será exitosa".